Nach DSDS: Das sind die Pläne von Amber van den Elzen!

Amber van den Elzen hat das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ erreicht. Die 20-Jährige will in der letzten Live-Show alles geben, der Druck ist jedoch riesig! Bei KUKKSI hat die Nachwuchssängerin nun verraten, was ihre Pläne nach der Castingshow sind.

Die 20-Jährige gehört zu Finalistinnen der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. „Ich finde es mega schön, dass ich so weit gekommen bin und das alles erleben darf. Es ist für mich ein unglaubliches Gefühl“, erzählt Amber van den Elzen im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme und fühlt sich für mich alles noch etwas unrealistisch an. Ich freue mich richtig auf Samstag“, so die 20-Jährige.

Das war der emotionalste DSDS-Moment von Amber van den Elzen

Sie hat auch über ihrem emotionalsten Moment der Staffel erzählt: „Dass Marco Schreyl bei meinem Auftritt am vergangenen Samstag geweint hat, war für mich ein besonderer Moment. Dass ich jemanden mit meinem Song gerührt habe, fand ich sehr schön.“ Insgesamt war DSDS eine besondere Erfahrung für Amber van den Elzen. „Es war unglaublich, was wir alle mitgemacht haben und war eine Achterbahn der Gefühle. Es war für mich eine besondere Erfahrung“, so die Kandidatin.

Die 20-Jährige ist ein großer Fan von Jurorin Ilse DeLange. „Ich finde alle Juroren toll. Mit Ilse habe ich eine besondere Verbindung, da wir beide aus Holland kommen und Countrymusik lieben. Ich finde Flori aber auch toll, weil er sehr lieb ist“, verriet die Sängerin. Und was sind ihre Pläne nach DSDS? „Ich möchte nach DSDS gerne weiter mit Musik machen. Und sollte es mit der Musik nicht klappen sollte, kann ich auch ins Marketing gehen, da ich fast mit meinem Studium fertig bin“, so Amber van den Elzen. Das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS: Das passiert hinter den Kulissen der Show!