Nach DSDS-Beben: Trennt sich Laura Müller von Michael Wendler?

Es war eine riesige Überraschung und zugleich ein Schock für alle! Michael Wendler hat seinen Jury-Job bei “Deutschland sucht den Superstar” gekündigt. Dort stellte er auch wirre Verschwörungstheorien auf – RTL distanzierte sich sofort von dem Schlagersängerß Doch welche Auswirkungen hat das eigentlich auf die Beziehung mit Laura Müller?

“Das ist eine Entscheidung, die ich selber hier und heute für mich getroffen habe. Der Sender hat darauf keine Einwirkung gehabt und hat diesen Entschluss auch nicht getroffen, sondern alleine ich”, sagt Michael Wendler in einem Statement bei Instagram. Er begründet sein Ausstieg mit der Corona-Pandemie und kritisiert dabei unter anderem die Bundesregierung und Fernsehsender bei RTL.

RTL distanziert sich von Michael Wendler

Diese Aussagen stoßen bei vielen auf Unverständnis – insbesondere auch bei RTL. Zu einer Zusammenarbeit zwischen dem Sender und Michael Wendler wird es wohl nicht mehr kommen. “Wir sind völlig überrascht von den Aussagen von Michael Wendler. Sowohl zum Ausstieg aus DSDS als auch von seinen Verschwörungstheorien. Davon distanzieren wir uns ausdrücklich”, heißt es in einem Statement von dem Sender.

Hat das Auswirkungen auf die Beziehung mit Laura Müller?

Doch welche Rolle spielt dabei Laura Müller? Wird sich die Influencerin jetzt etwa trennen? “Ich glaube eher nicht, dass sie sich trennen wird. Weil die beiden – so wie ich sie immer erlebt habe – sich lieben”, sagt Markus Krampe bei Guten Morgen Deutschland. Wie die Influencerin aber genau dazu steht, ist nicht bekannt – seitdem postete Laura Müller nichts bei Instagram und hat sich auch nicht zu den Aussagen ihres Gatten geäußert. Unklar ist auch, welche Auswirkungen das auf die Karriere von Laura Müller haben wird. Denn als Influencerin war sie bisher sehr erfolgreich bei Instagram – das könnte sich womöglich nun in Bezug auf mögliche Werbedeals auch ändern… Schon gelesen? Michael Wendler schmeisst hin: So reagiert RTL auf das DSDS-Aus!