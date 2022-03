Nach drei Jahren: Harry Styles veröffentlicht neue Musik!

Lange mussten die Fans darauf warten. Doch schon bald scheint es soweit zu sein: nach drei Jahren bringt Harry Styles wieder neue Musik raus! Seine Comeback-Single erscheint demnach bereits im kommenden Monat.

Mit „One Direction“ feierte Harry Styles damals riesige Erfolge. Nach der Trennung machten die Bandmitglieder ihr eigenes Ding und starteten eine Solo-Karriere – und das mit riesigem Erfolg! Vor dem Buckingham Palace in London drehte der „Watermelon Sugar“ kürzlich einen Musikclip. Ein Insider behauptet nun: Seine Single nach einer dreijährigen Pause soll im April erscheinen.

Harry Styles bringt neue Singe raus

„Harrys Lead-Single kommt diesen Monat und seine Fans können sich dabei auf einen echten Leckerbissen freuen. Er hat so hart an diesem Song gearbeitet und er wird direkt auf Platz 1 gehen. Das Video wird genauso gut wie der Song sein“, sagt eine Quelle gegenüber The Sun. Und er verspricht: „Während die Fans vielleicht denken, sie hätten alles gesehen, hat sich Harry tatsächlich das Beste noch aufgehoben.“

Der Insider plaudert dann noch weitere Details aus: „Harry gibt wirklich Gas. Er ist absolut begeistert von dem, was sie geschaffen haben, und er kann es kaum erwarten, dass die Leute den Song hören und das Video dazu sehen.“ Die Fans dürfen sich wohl dann auf einiges gemacht machen. Nach seiner Pause scheint Harry Styles wieder richtig durchzustarten. Das Warten seiner Community hat sich also wohl gelohnt… Schon gelesen? Offen bisexuell: Diese Stars lieben Männer und Frauen!