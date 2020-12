20 Single-Boys kämpften in der neuen Staffel von “Die Bachelorette” um Melissa Damilia. Noch 3 Kandidaten waren im Rennen, welche bei den Dreamdates um das Herz der Beauty kämpften – doch wer hat es ins Finale geschafft?

Endlich standen die Dreamdates an! Doch bevor es auf der traumhaften Insel Santorini viel Zeit für Zweisamkeit gab, wartete auf die verbliebenen Männer ein Gruppendate der etwas anderen Art – Konkurrenzdruck inklusive. Die Dreamdates selbst hielten schließlich einige Überraschungen für die Bachelorette bereit und manches lief anders als erwartet. Welcher Single-Boy musste so kurz vor dem Finale die Heimreise antreten?

Die Dreamdates hätten unterschiedlicher kaum sein können. Während Daniel Häusle mit der “Bachelorette” im Bett landete, lief es für Ioannis Amanatidis absolut nicht nach Plan. Am Ende hat Melissa Damilia die Liebesnacht dann sogar abgebrochen! Beim Frühstück kam es zum Eklat: Er plauderte dort etwas aus, was Melissa ihn im Vertrauen gesagt hatte. Das ging für die Brünette eindeutig zu weit! “Ich würde niemals was gegen jemanden verwenden oder jemanden vorführen, wenn ich weiß, dass es eine sehr, sehr schwere Zeit im Leben für denjenigen war”, sagte die Brünette. Damit war nicht nur die Liebesnacht hin, sondern auch das Frühstück – das Dreamdate hat Melissa dann komplett abgebrochen. Tja, das ist wohl ziemlich blöd für Ioannis gelaufen.

Ioannis bekommt keine Rose

“Die Entscheidung heute geht mir wirklich ans Herz, aber ich habe feststellen müssen, dass sich meine Gefühle nur für zwei Männer von euch weiterentwickelt haben”, sagte die 25-Jährige. Das durchwachsene Dreamdate hatte für Ioannis Amanatidis auch Konsequenzen: Bei der Entscheidung bekam er von Melissa keine Rose. “Das waren so Seiten, die ich von meinen alten Beziehungen kenne… dieses sich unwohl fühlen, ich möchte das nicht mehr”, sagte sie zu ihm. “Das hat nichts mit dir als Person zu tun – sondern ich glaube, dass wir uns gegenseitig auf Dauer nicht guttun würden”, begründete sie ihre Entscheidung. Das Finale von “Die Bachelorette” läuft am kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL. Die Folge ist bereits vorab bei TVNOW online verfügbar.