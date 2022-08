Nach Dieter Bohlen: Auch Pietro Lombardi ist bei DSDS zurück!

RTL zeigt nach 20 Jahren im kommenden Jahr die letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Danach gehen endgültig die Lichter aus und der einstige Erfolgshit wird eingestellt. Neben Dieter Bohlen feiert auch Pietro Lombardi sein Comeback.

Bereits bekannt war, dass Dieter Bohlen in der kommenden Staffel von DSDS dabei sein wird – was auch die Letzte sein wird. Denn RTL stellt die einstige Erfolgsshow nach stolzen 20 Jahren ein. Für die finale Staffel hat sich der Sender einiges einfallen lassen: Denn neben dem Poptitan kommt auch Pietro Lombardi nochmal zurück.

Pietro Lombardi kommt für letzte DSDS-Staffel zurück

Die freudige Nachricht über das Comeback von Pietro Lombardi verkündete Dieter Bohlen jetzt auf seinem Instagram-Account. „Der Dieter ist glücklich. Warum ist der Dieter glücklich? Weil Pietro wieder dabei ist“, verkündete der Musikproduzent stolz. „Mensch, wir sind ein Dream-Team“, fügte der 68-Jährige hinzu. Er freue sich schon jetzt total auf die Dreharbeiten.

Und auch Pietro Lombardi ist ganz aus dem Häuschen. „Ich liebe dich. […] Du weißt, es wird krass", freut sich der „Cinderella"-Interpret. „Ich bin sehr glücklich. Ich bin ein DSDS-Kind der ersten Stunde. Ich lebe DSDS. Als ich Juror war, war das für mich das Schönste, was es gibt", sagt der Sänger auch im RTL-Interview. 2011 gewann Pietro Lombardi die Staffel und zählt zu einer der erfolgreichsten DSDS-Gewinner aller Zeiten. In den Jahren 2019 und 2020 saß er dann neben Dieter Bohlen am Jurypult.