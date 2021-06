Nach diesen 5 Dingen solltest du lieber nicht googeln!

Wenn man mal etwas nicht weiß, dann ist das Internet meistens die schnellste und beste Hilfe. Doch nicht alles sollten wir in die Suchmaschine eingeben. Denn so manche Dinge sind entweder verstörend oder echt eklig. Vielleicht sogar beides. Wir verraten dir, nach welchen Begriffen du auf keinen Fall suchen solltest.

Das Internet ist nahezu allwissend, doch manchmal hat auch Wissen seine Nachteile. Vor allem, wenn man nach Begriffen sucht, die man vorher nicht gekannt hat und man dann die ekligsten Bilder zu sehen bekommt. Um das zu vermeiden, verraten wir dir, wonach du niemals googeln solltest.

Diese Begriffe solltest du nie im Internet suchen

Rosebudding

Wir haben dich gewarnt, also suche bitte nicht nach diesem Begriff. Es könnte sogar sein, dass dir Google nicht einmal Bilder dazu anzeigt – und das zurecht. Also lieber sein lassen.

Two Girls One Cup

Ein Video, welches damals viral ging und auf den sozialen Netzwerken parodiert wurde. Alles witzig, bis auf das Originalvideo. Erspar es dir lieber und recherchiere nicht danach. Vor allem, wenn du gerade eigentlich etwas Essen wolltest.

Felching

Auch bei diesem Begriff ist echte Vorsicht geboten. Es könnte nämlich zur Übelkeit führen, wenn du das wirklich suchen solltest. Wenn du weiterhin einen schönen Tag haben willst, dann sollte dieser Begriff nicht in deinem Suchverlauf auftauchen.

Angel Grapefruit Technique

Klingt im ersten Moment nach einem guten Trick, wie man eine Südfrucht aushöhlen könnte – dabei geht es nicht um Früchte und auch nicht um einen Trick. Auch hier warnen wir dich schon mal vor, diesen Begriff lieber nicht in eine Suchmaschine einzugeben.

Handjob Karaoke

Okay, dabei wirst du sicher wissen oder dir vorstellen können, was damit gemeint ist. Das ist nicht wirklich eklig, sondern irgendwie einfach nur ganz ganz komisch. In Japan ist das sogar eine TV-Show. Kann man kennen, muss man nie gesehen haben. Schon gelesen? Diese 3 Dinge passieren, wenn du morgens ein Glas Wasser trinkst.