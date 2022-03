Nach Corona-Infektion: Model verliert beide Beine!

Claire Bridges wollte im Modelbusiness groß rauskommen und hatte ihre Karriere noch vor sich. Die Beauty ist jedoch an Corona erkrankt – und das hatte schlimmer Folgen! Denn nach der Erkrankung mussten ihre beiden Beine amputiert werden.

Eine Corona-Infektion kann durchaus auch Spätfolgen haben – genannt wird das „Long Covid“. Doch ein Model hat es besonders schlimm getroffen. Denn Claire Bridges hat aufgrund von Komplikationen beide Beine verloren. Am 16. Januar 2022 wurde sie in ein Krankenhaus in Florida eingeliefert, nachdem sie positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Ärzte mussten ihre Beine amputieren

Das Nachwuchsmodel war eigentlich vollständig geimpft – dennoch hatte sie einen sehr schweren Verlauf der Krankheit und musste deshalb auch ganze zwei Monate im Krankenhaus bleiben. Die Beschwerden nahmen immer weiter zu – sie litt dann sogar an einer Übersäuerung, dem Zerfall von Muskelfasern und zog sich sogar eine leichte Lungenentzündung zu, wie The Mirror berichtet. Das hatte schlimme Folgen: Die Durchblutung in den Beinen war so schwach, dass diese amputiert werden mussten.

Zwar hatte sie ihre ganze Karriere noch vor sich, aber Claire Bridges will sich von dem schweren Schicksalsschlag nicht unterkriegen lassen. Zudem geht sie damit auch offen um und postete zu ihrem Gesundheitszustand immer wieder Updates in den sozialen Netzwerken. Derzeit mache sie mehrere Therapien. Zwar hilft die Impfung im Normalfall gegen schwere Verläufe, aber dennoch reagiert jeder Körper anders auf eine Infektion und der Fall zeigt, dass man die Krankheit keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen sollte. Die Community im Netz bewundert ihre Stärke und ihr Selbstbewusstsein, wie sie damit umgeht.