Nach Corona-Infektion: Donald Trump ins Krankenhaus eingeliefert!

Handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme oder ist die Sorge doch größer? Donald Trump hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Nun wurde der US-Präsident sogar ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Einlieferung ins Krankenhaus sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. Donald Trump hat am Freitag das Weiße Haus verlassen, wo er auf dem Weg ins Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda nördlich von Washington seinen Daumen zeigte und winkte. Bisher hatte der US-Präsident laut Medienberichten “leichte Symptome” und wirkte etwas müde – ansonsten gehe es Donald Trump aber gut. Und auch Melania Trump gehe es gut.

Wie geht es Donald Trump?

Das Weiße Haus erklärte, dass Donald Trump in den kommenden Tagen von der Klinik aus arbeiten wird. Der US-Präsident wird mit dem Medikament Remdesivir behandelt und hat bisher keine Sauerstoffzufuhr benötigt. Ihm wurde außerdem eine Dosis synthetischer Antikörper des US-Pharmakonzerns Regeneron verabreicht. Er nehme auch Zink, Vitamin D, das Magenmittel Famotidin, das Schlafhormon Melatonin und Aspirin ein.

Alle Termine mussten abgesagt werden

Sein Arzt Sean Conley hatte am Freitag verkündet, dass Donald sowie Melania Trump positiv auf das Coronavirus getestet wurden. “Wir werden unsere Quarantäne und Erholung sofort beginnen. Wir werden das GEMEINSAM durchstehen”, schrieb der US-Präsident beim Kurznachrichtendienst Twitter. “Er nimmt es natürlich ernst, aber er ist ein Kämpfer”, erklärte sein Sohn bei Fox News. In einem Monat findet die US-Präsidentschaftswahl statt – aufgrund der Infektion musste Donald Trump alle Wahlkampftermine absagen. Und auch das nächste TV-Duell mit Joe Biden, welches am 15. Oktober stattfinden soll, steht noch in den Sternen. Der demokratischer Herausforderer setzt unterdessen seinen Wahlkampf fort. Schon gelesen? Donald Trump und Melania positiv auf Corona getestet!