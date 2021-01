Nach BTN-Aus: Sandy Fähse feiert TV-Comeback!

Durch “Berlin – Tag & Nacht” wurde Sandy Fähse bekannt. Er verkörperte die Rolle des Leon und gehörte zu den Fanlieblingen der Serie. Doch dann kam der große Knall: Der Darsteller wurde von der Produktionsfirma gekündigt! Doch nun feiert er sein überraschendes TV-Comeback.

Sandy Fähse stand von 2014 bis 2019 für “Berlin – Tag & Nacht” vor der Kamera. In der Soap erlebte er viele Höhen und Tiefen mit Milla. Doch zwischen der Produktionsfirma und dem Darsteller hat es geknallt: Der Serien-Star zeigte sich auf einem Event – und das trotz Krankschreibung! Die Produktionsfirma war davon absolut nicht begeistert und feuerte Sandy Fähse.

Sandy Fähse steht wieder vor der Kamera

Nach seinem Aus bei “Berlin – Tag & Nacht” war Sandy Fähse in “Kampf der Realitystars” zu sehen – ansonsten war es im TV eher ruhig um ihn. Doch nun feiert der Serien-Star sein Comeback: Er wird auf RTLZWEI in einer Serie mitspielen! Es handelt sich dabei wahrscheinlich um “Krass Schule – Die jungen Lehrer”. “Es stimmt, zur Zeit arbeite ich mit RTLZWEI wieder an einem spannenden Projekt vor der Kamera. Die Schauspielerei macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Dafür bin ich sogar extra nach Köln gezogen”, sagt Sandy Fähse gegenüber der Bild-Zeitung.

Spielt er bei “Krass Schule” mit?

Um welches Format es sich handelt, darf Sandy Fähse noch nicht verraten – er enthüllt aber so viel: “Da bitte ich noch um etwas Geduld. Nur so viel: es wird ,krass‘…” Er sei extra nach Köln gezogen – das würde passen, denn in der Domstadt wird “Krass Schule – Die jungen Lehrer” produziert. Und auch ein Sendersprecher lässt verlauten: “Wir können bestätigen, dass Sandy bald wieder bei RTLZWEI zu sehen sein wird. Wann und wo die Fans mehr von ihm sehen werden, geben wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.” Die Fans werden sich sicher über sein TV-Comeback freuen… Schon gelesen? Sandy Fähse: So denkt er über seinen BTN-Exit!