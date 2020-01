Nach Brust-OP: Frau (27) fällt das Implantat heraus!

Angelica aus Stockholm wollte ihre Brüste vergrößern lassen. Dass solche Eingriffe mit Risiken verbunden sind, ist bekannt. Doch was der 27-Jährigen passiert ist, ist schon krass: Ihr fiel nach der Operation das Implantat heraus.

Für ihre zweite Operation an der Brust suchte sich die 27-Jährige eine Klinik aus der Türkei heraus. Diese wurde in den sozialen Netzwerken groß beworben – daher hatte die Frau aus Stockholm ein gutes Gefühl. Doch dann kam alles anders: Der Eingriff wurde zum absoluten Albtraum.

Brust-OP hatte schlimme Folgen

Nachdem die 27-Jährige wieder nach Stockholm zurückgekehrt ist, öffnete sich plötzlich ihre Narbe – und dann ragte das Implantat aus der Brust heraus, wie die Daily Mail berichtet. Zwar hatte sie schon einige Eingriffe – doch einen solchen Horrortrip hat Angelica noch nie erlebt.

Die Frau infizierte sich mit einem Bakterium

In Schweden hat sich die junge Frau nach dem Zwischenfall sofort von einem Doc behandeln lassen. Diese stellte fest, dass sich die 27-Jährige mit dem Bakterium Staphylococcus aureus zugezogen hat. Dieses ist gegen Antibiotika resident und kann zu schweren Infektionen führen – das war bei der 27-Jährigen der Fall.

Das sagt ein Experte dazu

Ein Experte hat sich dazu zu Wort gemeldet. „Der Verdacht liegt nahe, dass die Hygieneregeln in diesem Krankenhaus nicht eingehalten worden sind. Die Patientin könnte sich dort mit MRSA angesteckt haben. Krankenhäuser in Südeuropa und in der Türkei haben ein hohes Risiko resistenter Keime“, sagt Mediziner Dr. Specht in einem Interview mit RTL. Und wie kann es sein, dass das Implantat aus der Brust herauskommt? „Der Körper reagiert darauf, und das Gewebe wird zerstört. Die Narbe löst sich quasi auf. Der Körper möchte das infizierte Gewebe loswerden“, so der Arzt weiter.

So geht es Angelica heute

Mit den Folgen hat die Frau noch immer zu kämpfen. „Das MRSA befindet sich immer noch in meinem System, bis die Wunden verheilt sind. Ich habe mich unter das Messer gelegt, um meinen Körper wieder für Bikini-Wettkämpfe in Schuss zu bringen, aber jetzt bereue ich es wie nie zuvor“, erzählt Angelica in der Daily Mail.