Nach Biden-Triumph: Donald Trump sieht sich als Sieger!

Joe Biden hat die US-Wahl gewonnen und ist damit der neue Präsident der Vereinigten Staaten. Nun hat sich auch Donald Trump dazu geäußert – und welche Überraschung: Der Republikaner erkennt seine Niederlage nicht an.

In den USA wurde der neue Präsident am 3. November 2020 gezählt. Doch erst einige Tage später stand fest, wer das Rennen macht: Demnach wird Joe Biden der neue Präsident! Dank der Stimmenmehrheit im Swing-State Pennsylvania lag Joe Biden vorn, denn er hat dadurch 20 Wahlmänner hinzubekommen – damit hat er die nötige Mehrheit von 270 erreicht. Und auch in Nevada kamen noch einige Wahlmänner dazu – insgesamt lag er damit bei 279.

Donald Trump gesteht Niederlage nicht ein

Und Donald Trump? Der ging erstmal Golf spielen – dort erfuhr er auch von seiner Niederlage. Doch diese will er nicht eingestehen – stattdessen sieht er einen Wahlbetrug. “Die Wahlbeobachter wurden nicht in die Auszählungssräume gelassen. Ich habe die Wahl gewonnen, habe 71 Millionen legaler Stimmen bekommen. Da sind schlimme Dinge passiert, die unsere Beobachter nicht sehen sollten. Sowas ist noch nie passiert. Millionen Briefwahlunterlagen sind an Leute gegangen, die nie danach gefragt haben”, schrieb Donald Trump beim Kurznachrichtendienst Twitter. Der ehemalige Präsident hat rechtliche Schritte angedroht und will nun wenn nötig vor das oberste Gericht ziehen.

Zahlreiche Glückwünsche an Joe Biden

Mit Kamala Harris bekommen die USA erstmals in ihrer Geschichte eine Vizepräsidentin. Unterdessen bekam Joe Biden bereits zahlreiche Glückwünsche. Ex-Präsident Barack Obama sprach von einem “historischen und entscheidenden Sieg”. Und auch Angela Merkel gratulierte Joe Biden. Sie wünsche ihm “von Herzen Glück und Erfolg”. In dem Statement der Bundeskanzlerin heißt es weiter: “Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Präsident Biden.” Und auch zahlreiche Stars freuen sich für Joe Biden – darunter auch Weltstar Lady Gaga, welche bei einem seiner Wahlkampfauftritte aufgetreten ist.