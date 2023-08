Nach Bachelorette-Finale: Sind Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz noch zusammen?

Mit Fynn Lukas Kunz hat Jennifer Saro in der diesjährigen Staffel von „Die Bachelorette“ ihren Traummann gefunden. Die Dreharbeiten liegen jedoch schon einige Monate zurück. Da stellt sich die Frage: Sind die beiden eigentlich noch ein Paar? In der Wiedersehens-Show mit Frauke Ludowig wurde das Geheimnis gelüftet.

Das hatte es wohl noch nie gegeben: Noch vor Start der aktuellen „Bachelorette“-Staffel war der Sieger Fynn Lukas Kunz durchgesickert. Denn bei Instagram hatten Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz einen ähnlichen Hintergrund. Tatsächlich hat er im Finale die letzte Rose erhalten. Jennifer Saro gestand: Sie hat sich in ihn verliebt.

Fynn Lukas Kunz erobert das Herz von Jennifer Saro

„Ich bin hier hergekommen, um einen Mann zu finden, auf den ich mich verlassen kann, mit dem ich zusammen wachsen kann, der mein bester Freund ist und mein Team-Member. Du bist dieser Mann, mit dem ich mir all das vorstellen kann, Fynn“, sagte Jennifer Saro zu Fynn. „Ich möchte dir von Herzen diese letzte Rose geben, weil ich mich auch in dich verliebt habe“, so die Content-Creatorin weiter. Fynn war total geflasht und musste keine Sekunde überlegen – er nahm die Rose sofort. Schließlich hatte er Jennifer Saro bereits davor gestanden, dass er sich in die Rosen-Lady verliebt hat.

Die Frage der Fragen ist: Sind Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz noch ein Paar? Das haben die beiden jetzt in der Wiedersehens-Show mit Frauke Ludowig beantwortet. „Ja, wir sind immer noch zusammen“, sagt Jennifer Saro. „Es ist sehr vertraut, weil wir in den letzten Monaten nur zwei Wochen nicht miteinander verbracht haben. Da wir 24 Stunden zusammen täglich zusammen waren und wir nicht wirklich raus durften, lernt man sich sehr intensiv kennen“, sagt Jennifer Saro. Und wie versteht sich Fynn mit ihrem Sohn „Keksi“? „Keksi mag ihn auch sehr gern. Das ist uns sehr wichtig. Ich suche aber auch keinen Vaterersatz. Er ist liebevoll im Umgang mit ihm und lernen sich noch kennen“, so die 27-Jährige. Und die beiden haben weitere Zukunftspläne: „Wir haben auch schon darüber gesprochen, zusammenzuziehen.“ Die Folgen von „Die Bachelorette“ sind bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelorette 2023: Kandidat Adrian Alian war schon bei DSDS!