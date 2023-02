Nach Affären-Beichte: Jenny Frankhauser teilt gegen Peter Klein aus!

Der Fremdgeh-Skandal bei Iris und Peter Klein nimmt ein neues Ausmaß an! Denn Peter Klein hat gestanden, dass er doch mehr für Yvonne Woelke empfindet. Jenny Frankhauser ist völlig geschockt und teilt gegen ihren Stiefvater aus.

Iris Klein hatte Peter beschuldigt, während des Dschungelcamps eine Affäre mit Yvonne Woelke gehabt zu haben. Die beiden bestritten die Vorwürfe. Doch nun ging Peter Klein mit einem überraschenden Liebes-Outing an die Öffentlichkeit und gesteht: Er hat Gefühle von Yvonne Woelke! „Ich habe immer mehr Gefühle für Yvonne entwickelt“, gab er zu.

Jenny Frankhauser hatte bisher geglaubt, dass Peter Klein und Yvonne Woelke nicht fremdgegangen sind. Die Tochter von Iris Klein ist fassungslos und kann es nicht glauben. „Ich bin so sprachlos. Ihr zwei Ehrenlosen. […] Ich hab die ganze Zeit gehofft und es nicht so wahrhaben wollen. […] Jetzt können sie es auf gar keinen Fall weiter leugnen. Ich habe die ganze Zeit an ihn geglaubt […] und ich glaube, ich war noch nie in meinem ganzen Leben so enttäuscht von einem Menschen“, schreibt Jenny Frankhauser bei Instagram. „Jetzt ist wirklich alles deutlich. Er kann sich jetzt nicht mehr rausreden“, schreibt sie weiter.

Yvonne Woelke ruft Iris Klein an

Unterdessen wurde auch bekannt, dass Iris Klein von Yvonne Woelke angerufen hat. „Ich habe gerade eben einen Anruf bekommen von Yvonne. Und sie hat mir versichert: Sie liebt ihn nicht. Nur er liebt sie“, berichtet die 55-Jährige. Sie hat ihr auch erklärt, dass sie an ihrer Ehe mit Stephan festhalten wolle. „Mein Noch-Mann ist halt der Liebeskasper mit Midlife-Crisis, der ihr hinterhergerannt ist“, so Iris Klein. Sie gab auch zu, dass Yvonen Woelke mehr glaubt als Peter.