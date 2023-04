Nach Abtreibung: Anne Wünsche macht Party auf Mallorca!

Für Anne Wünsche waren die vergangenen Tage nicht leicht. Die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ hatte eine Abtreibung hinter sich und ging damit an die Öffentlichkeit – dafür kassierte sie einen heftigen Shitstorm. Nun lenkt sich die Influencerin etwas mit ihren Mädels auf Mallorca ab.

Anne Wünsche will nach Abtreibung nach Malle fliegen

Den Partyurlaub mit ihren Mädels habe sie bereits vor Monaten gebucht. „Wir haben auch diese ganzen Touren da gebucht. Ich hoffe wirklich, dass ich bis dahin wieder fit bin, denn am Donnerstag geht es schon los. Nur wir drei Mamis, Freundinnen mal ohne Kinder. Bisschen Party, bisschen Malle, bisschen Spaß haben und bisschen gute Laune“, erklärt Anne Wünsche in ihrer Instagram-Story.

Ob der Trip wirklich stattfinden kann, steht aber noch in den Sternen. Denn Anne Wünsche hatte erst eine Sturzblutung. „Als hätte plötzlich jemand einen Eimer ausgeleert. Ohne Vorwarnung oder Schmerzen. Mit einem Mal. Unschön", so die Influencerin. „Als hätte man nicht nur emotional extrem damit zu kämpfen und denkt oft darüber nach, sondern auch körperlich. Es ist wirklich nicht ohne. Es ist ziemlich krass tatsächlich", so Anne Wünsche. Der Malle-Tripnach der Abtreibung kommt im Netz nicht bei jedem gut an. „Erstmal nach Malle feiern. Ich würde die Zeit jetzt eher mit den Kids verbringen und nicht schon wieder kinderfrei machen", meint Anne Wünsche.