Nach 4:1-Blamage gegen Japan: DFB feuert Hansi Flick!

Deutschland erlebte beim Freundschaftsspiel gegen Japan eine bittere 4:1-Blamage. Das hat weitreichende Konsequenzen: Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer! Der DFB hat sich dazu in einem Statement zu Wort gemeldet.

Die deutsche Nationalmannschaft erlebt die schlimmste Zeit in ihrer Geschichte. Zuletzt hat die DFB-Elf kein Spiel gewonnen und musste nun auch eine herbe Niederlage gegen Japan mit 4:1 einstecken. „Die Gremien waren sich einig, dass die A-Nationalmannschaft der Männer nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen einen neuen Impuls benötigt. Wir brauchen mit Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land eine Aufbruchstimmung und Zuversicht. Für mich persönlich ist es eine der schwierigsten Entscheidungen in meiner bisherigen Amtszeit. Denn ich schätze Hansi Flick und seine Co-Trainer als Fußballexperten und Menschen. Der sportliche Erfolg hat für den DFB aber oberste Priorität. Daher war die Entscheidung unumgänglich“, sagt DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Rudi Völler meldet sich zu Wort

„Das Japan-Spiel hat uns klar gezeigt, dass wir in dieser Konstellation nicht mehr weiterkommen. Für mich ist das kein einfacher Moment, denn ich bin im Februar beim DFB angetreten, um Hansi Flick mit all meinen Möglichkeiten zu unterstützen, ihm den Rücken freizuhalten, damit er sportlich erfolgreich sein kann. Und ich habe fest daran geglaubt, dass er es als Bundestrainer schaffen kann, unsere Nationalmannschaft wieder auf Kurs zu bringen“, so Sportdirektor Rudi Völler. Und weiter: „Jetzt müssen wir verantwortlich handeln, müssen wir etwas verändern, um bei der Europameisterschaft im eigenen Land die anspruchsvolle und ambitionierte Gastgeber-Rolle spielen zu können, die wir uns alle erhoffen. Das ist es, was die Fans in Deutschland zu Recht von uns erwarten.“

Rudi Völler: „Die dringlichste Aufgabe wird es danach sein, einen Bundestrainer zu verpflichten, der kurzfristig unsere Mannschaft neu ausrichtet und auf das große EM-Turnier im kommenden Jahr vorbereitet, von dem wir alle uns für den deutschen Fußball und auch für unser ganzes Land positive Impulse erhoffen. Einen Bundestrainer, der dann langfristig die Nationalmannschaft wieder auf das Niveau hebt, dass man von ihr kennt und auch erwartet.“ Beim Spiel gegen Frankreich am Dienstag werden Sportdirektor Rudi Völler und Hannes Wolf (Sportdirektor für Nachwuchs, Training und Entwicklung des DFB) auf der Bank sitzen.