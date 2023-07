Nach 28 Jahren: Super RTL verschwindet aus dem Fernsehen!

Super RTL ist einer der bekanntesten Kindersender in Deutschland. In den vergangenen Jahrzehnten liefen dort zahlreiche Zeichentrick-Klassiker und Millionen Teenager wuchsen mit dem Kanal auf. Doch schon bald wird damit Schluss sein – zumindest unter dem bisherigen Namen. Denn der Sender wird nach knapp drei Jahrzehnten umbenannt.

Ob „Chip und Chap“, „In einem Land vor unserer Zeit“, „Die Gummibärenbande“ oder „Spongebob“ – zahlreiche Zeichentrick-Klassiker liefen bei Super RTL. Die Zuschauer*innen müssen sich jedoch bald an einen neuen Namen gewöhnen. Denn nach 28 Jahren ist überraschend Schluss mit Super RTL. Denn der Sender wird umbenannt – eine große Innovation gibt es dabei aber nicht.

Super RTL bekommt einen neuen Namen

Denn aus Super RTL wird schon bald „RTL Super“ – der Name „Super“ steht künftig erst an zweiter Stelle. Entsprechende Pläne hat die Sendergruppe gegenüber der Seite dwdl bestätigt. Die Neuerung soll bereits am 15. August 2023 vollzogen werden. „Wir haben bereits an anderer Stelle die Erfahrung gemacht, dass die behutsame, aber stringente Umsetzung zu einer sehr schnellen Akzeptanz führt“, erklärte eine Sendersprecherin.

Hintergrund für die Neuerung ist, dass RTL künftig bei allen Sendern an erster Stelle stehen soll – so soll der Markenname gestärkt werden. „Unter einer starken Dachmarke RTL verbinden wir die ganze Vielfalt der guten Unterhaltung und des unabhängigen Journalismus über alle Sender, Gattungen und Angebote“, bestätigte RTL-Marketingchef Julian Weiss. Die Kinder-Marke „Toggo“ bleibt davon unberührt. Und auch am Programm soll sich nichts ändern – RTL Super wird künftig tagsüber weiterhin Kinderserien zeigen und abends ein Programm für Erwachsene.