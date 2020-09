Nach 20 Staffeln: Kardashian-Show wird eingestellt!

Schock für alle „Keeping Up with The Kardashians“-Fans! Kim Kardashian verkündete auf Instagram das Aus für die Serie. Nächstes Jahr soll die letzte Staffel mit der Familie aus Los Angeles. Was genau der Grund ist hat die 39-Jährige nicht verraten. Nach 14 Jahren ist somit Abe Schluss für „Keeping Up with The Kardashians“!

Vor wenigen Stunden wurde das Herz einiger „Keeping Up with The Kardashians“-Fans geschockt: Denn die Frau von Kanye West veröffentlichte die Nachricht für das Ende der Sendung. Nach mehr als 20 Staffeln ist somit Schluss für die beliebte Reality-Serie, die sich rund um das Leben der Kardashian-Jenner-Familie dreht. Stars aus aller Welt sind traurig über diese unerwartete Nachricht.

Kim Kardashian kündigt Serien-Aus an

„An unsere wundervollen Fans – Schweren Herzens haben wir als Familie die schwierige Entscheidung getroffen, uns von ‚Keeping Up with the Kardashians‘ zu verabschieden“, fängt Kim Kardashian ihren Post an. Es sind Worte, die man nicht geglaubt hätte zu lesen. Doch die Frau von Kanye West kündigt hiermit das Aus für die Serie an. Die 39-Jährige ist dankbar für die letzten paar Jahre: „Wir sind unglaublich dankbar für alle, die uns all die Jahre zugeschaut haben: Bei unseren guten und schlechten Zeiten, bei unserem Glück, bei den Tränen, bei all den Beziehungen und Kindern“

Letzte Staffel wird Anfang 2021 ausgestrahlt

Weiterhin spricht sie der Serie einen unfassbar großen Teil ihres Erfolges zu: „Ohne ‚Keeping Up with The Kardashians‘ wäre ich heute nicht da, wo ich bin.“ Weiterhin verrät sie, dass die letzte Staffel der Kardashians Anfang 2021 ausgestrahlt wird. Seit 2007 hat die Kardashian-Jenner-Familie Einblicke in ihr Leben in Los Angeles gegeben. Mit der Show wurden fast alle Mitglieder der Serie berühmt.