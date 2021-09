Müll und Obst: So bekommst du nie wieder Fliegen in der Küche!

Wer kennt es nicht? Da hat man mal etwas Obst eingekauft oder der Müll ist nur ein paar Tage alt und schon kommen wieder die ganzen Fliegen in die Küche. Das ist nicht nur super unangenehm, sondern auch eklig. Zudem ist es auch etwas peinlich, wenn dann noch Freunde vorbeikommen und das sehen. Aber keine Sorge. Dafür gibt es Lösungen.

Wie nervig ist das bitteschön, wenn es einmal etwas wärmer wird und sofort die ganzen Fliegen in die Wohnung kommen? Wenn man dann vielleicht noch den Deckel vom Mülleimer anhebt, um etwas wegzuschmeißen, kommen auf einmal richtig viele Fliegen raus. Das muss aber gar nicht sein. Dafür gibt es nämlich Lösungen.

Keine Fliegen mehr in Küche

Fruchtfliegen durch Obst

Falls du immer wieder mit Fruchtfliegen zu kämpfen hast, weil du irgendwelches frisches Gemüse oder Obst in deiner Küche hast, dann gibt es dafür eine ganz einfache Methode, um sie loszuwerden. Mische dafür einen Esslöffel Essig mit etwas Süßem – beispielsweise Fruchtsaft und gib anschließend etwas Spülmittel dazu. Am besten machst du das alles in einer kleinen Schale. Im Nu werden sie sich dort drin sammeln und deine Küche ist fliegenfrei.

Fliegen durch Müll

Vielleicht kämpfst du auch mit den Fliegen, die immer rund um den Müll herumschwirren. Das Einfachste ist natürlich erst einmal den Müll zu trennen. Wenn du nämlich einen großen Müllsack hast, wo alles drin landet, dann bleibt der meist auch etwas länger stehen und lockt so viel mehr Fliegen an. Trenne deinen Müll und mache jeweils nur kleine Säcke, die du regelmäßig herausbringst. Falls die Fliegenplage überhandnimmt, kannst du den Staubsauger an die Kante deines Mülls halten und den Behälter dabei öffnen. So saugst du erst einmal eine große Masse ab – ohne dass sie sich in der ganzen Küche verbreiten.