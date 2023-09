Mückenplage auf Mallorca: Sorge vor gefährlichem Virus wächst!

Mallorca hat ein Mückenproblem! Derzeit vermehren sich ungewöhnlich viele Plagegeister auf der Insel. Es droht in diesem Jahr eine regelrechte Mückenplage. Und auch Kakerlaken haben (leider) gute Bedingungen.

Land unter auf Mallorca! So zeigte sich das Wetter in den vergangenen Wochen auf der Insel. Es gab zahlreiche Regenfälle, danach wurde es wieder wärmer und die Sonne scheint – das sind nicht nur für Urlauber gute Bedingungen, sondern auch für Mücken. Denn diese vermehren sich auf der Insel extrem. Aufgrund des Wetters verbreiten sich zudem auch noch Kakerlaken.

„Beide Insektenarten vermehren sich derzeit aufgrund der Sturzregenfälle in den vergangenen Tagen, die zu Wasseransammlungen in Gärten, Balkonen und Terrassen geführt haben. Dort brüten Schnacken und Schaben ihre Eier aus“, erklärte der Zoologie-Professor Miguel Ángel Miranda an der Balearen-Uni laut Mallorca Magazin.

Die Insektenplage könnte dann vorbei sein, wenn die Temperaturen auf der Insel wieder fallen. „Ihr Lebenszyklus liegt eh nur bei knapp einem Monat. Können sie in dieser Zeit nicht für ausreichend Nachwuchs sorgen, schrumpfen die Populationen von Insekten drastisch und in relativ kurzer Zeit“, so der Professor weiter. Immer wieder kommt es in der Jahreszeit zu einer Insektenplage auf der Balearen-Insel. Denn auf Mallorca kann es im September und Oktober auch mal heftig regnen – kurz danach ist es jedoch meist sehr warm und wieder sonnig. Insekten fühlen sich bei dem Klima sehr wohl.

Tigermücke kann Krankheiten verbreiten

Die Mückenplage löst bei einigen jedoch Besorgnis aus, denn die Angst vor einem Virus wächst. Zuletzt ist in der Region die Asiatische Tigermücke heimisch geworden. Ihr Überleben ist nicht ganz so stark an die Witterung geknüpft – auch bei sehr hohen Temperaturen ist diese aktiv. Das Problem: Die Tigermücke überträgt gefährliche Krankheiten! Vor allem das Dengue-Fieber kommt häufiger vor, welches beim Menschen eine grippeähnliche Erkrankung hervorrufen kann. Wie t-online berichtet, sind bereits einige Fälle auf der Nachbarinsel Ibiza bekannt. Offiziell gab es bisher noch keine Fälle auf Mallorca. Tigermücken wurden erstmals vor etwa zehn Jahren auf den Balearen nachgewiesen.