Kälte-Peitsche: Winter-Schock mitten im März!

Im Februar war es bei uns ziemnlich warm und auch der März zeigte sich zunächst von seiner milden Seite. Doch nun kommt plötzlich der Winter nach Deutschland und kann sogar Schnee mit sich bringen.

Das Thermometer rutscht gerade regelrecht in den Keller: In den Morgenstunden am Dienstag war es bis Minus 10 Grad in einigen Regionen ziemlich kalt. Im Osten war es sogar die kälteste Nacht im gesamten Winter – aber wie lange bleibt das jetzt so kalt?

Kälte-Peitsche erreicht Deutschland

„Es scheint so, als wolle der März nicht mehr wirklich frühlingshaft warm werden wollen. Das macht aber auch nichts, denn bisher ist der März 2020 schon 3 Grad wärmer verglichen mit dem langjährigen Klimamittel, da darf es auch mal ein paar kühlere Tage geben. Die Wärme kommt dann am Freitag und Samstag kurz zurück und schon am Montag kommt dann die nächste Kälteklatsche. Die könnte im Norden sogar Schneeflocken bringen. Der Märzwinter dreht auf die letzten Tage nochmal voll auf“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Wann kommt der Frühling?

Es gibt aber auch einen kleinen Lichtblick: Am Freitag und Samstag soll es mit bis zu 15 Grad sehr mild werden. Der Haken: Das Wetter bleibt leider nur von kurzer Dauer, denn ab Sonntag wird es wieder winterlich in Deutschland. Besonders ab Montag droht wieder vermehrt Frost – besonders kalt werden demnach die Nächte. Das wird sich wohl dann in diesem Monat auch nicht mehr ändern – der Frühling legt derzeit also eine Pause ein.

So geht es in den nächsten Tagen weiter