The Masked Singer: Diese Beauty steckt hinter der Fledermaus!

Bei ProSieben lief am Dienstagabend die zweite Folge von „The Masked Singer“. Neun kostümierte Promis traten in der Show an – diesmal musste die Fledermaus ihre Maske fallen lassen. Aber welcher Promi steckt dahinter?

Der Hase, die Fledermaus, die Kakerlake und die Göttin mussten zittern. Doch dann wählten die Zuschauer die Fledermaus raus. Das Glitzer-Tierchen performte zu dem Hit „Beat It“ von Michael Jackson vor einem leeren Publikum im Studio, denn aufgrund des Coronacivirus durften keine Zuschauer rein. 57,3 Prozent der User waren sich in der App zur ProSieben-Erfolgsshow „The Masked Singer“ sicher: Lena Meyer-Landrut steckt hinter der Maske der Fledermaus – doch damit lagen sie falsch. Nun ist auch raus, welcher Promi sich darunter versteckt hat: Es handelt sich um Franziska Knuppe!

So geht es Fanzi nach ihrem Rauswurf

Die Beauty selbst hat sich nun geäußert – wie geht sie mit ihrem Rausschmiss um? „Erleichtert. Auf der einen Seite finde ich es natürlich auch schade“, erzählt der TV-Star in einem Interview mit dem ProSieben-Magazin red!. Die Performance war aber nicht ganz leicht: „Es ist wahnsinnig heiß unter dem Kostüm, das ist auch total eng. Ich hatte da manchmal echt Probleme zu atmen.“

Das sagt sie zu ihrem Outfit

Mit dem Outfit war sie aber dennoch sehr zufrieden: „Als ich das Kostüm gesehen hab, wusste ich, ich liebe es.“ Und auch in der nächsten Folge muss wieder ein Promi sein Maske fallen lassen – wen es wohl als Nächstes treffen wird? ProSieben zeigt „The Masked Singer“ immer dienstags um 20:15 Uhr.