Sommerhaus der Stars 2020: Das sind die ersten Promi-Paare!

Bei RTL geht auch in diesem Jahr wieder „Das Sommerhaus der Stars“ in die nächste Runde. Doch welche Stars ziehen diesmal in die Villa? Nun gibt es erste Gerüchte über die möglichen Kandidaten.

Das Sommerhaus garantiert ungeschminkte Einblicke in das Beziehungsleben der Promipaare. In der vergangenen Staffel der erfolgreichen RTL-Show sorgte vor allem Elena Miras für Zoff, welche sich mit den anderen Kandidaten ordentlich in die Haare kam. Und auch in der neuen Staffel müssen sich die VIPs in einer alles anderen als luxuriösen Villa die Zeit vertreiben und müssen sich in lustigen Spielen duellieren. Doch welche Kandidaten sind diesmal dabei? RTL.de selbst bringt die Gerüchteküche zum bodeln und berichtet über mögliche Kandidaten – der Sender hat aber noch keine Namen offiziell bestätigt.

Diese Promis KÖNNTEN im Sommerhaus dabei sein

Marc Terenzi und seine Freundin Viviane : Seit rund acht Monaten sind die beiden ein Paar. Bisher war seine Freundin weniger in der Öffentlichkeit präsent – das KÖNNTE sich durch „Das Sommerhaus der Stars“ ändern, wenn das Paar wirklich an der Show teilnehmen sollte.

und seine Freundin : Seit rund acht Monaten sind die beiden ein Paar. Bisher war seine Freundin weniger in der Öffentlichkeit präsent – das KÖNNTE sich durch „Das Sommerhaus der Stars“ ändern, wenn das Paar wirklich an der Show teilnehmen sollte. Melanie Müller und Mike Blümer : Schon länger sind die beiden verheiratet. Die Blondine war schon in zahlreichen TV-Formaten zu sehen und wurde 2014 zur Dschungelkönigin gekürt. Werden die beiden tatsächlich die RTL-Show aufmischen?

und : Schon länger sind die beiden verheiratet. Die Blondine war schon in zahlreichen TV-Formaten zu sehen und wurde 2014 zur Dschungelkönigin gekürt. Werden die beiden tatsächlich die RTL-Show aufmischen? Caro und Andreas Robens : Das „Goodbye Deutschland“-Paar betreibt zwei Fitness-Studios auf Mallorca.

und : Das „Goodbye Deutschland“-Paar betreibt zwei Fitness-Studios auf Mallorca. Iris Klein und Ehemann Peter : Die Mutter von Daniela Katzenberger und Iris Klein nahm schon an einigen TV-Shows teil – folgt nun auch „Das Sommerhaus der Stars“?

und Ehemann : Die Mutter von Daniela Katzenberger und Iris Klein nahm schon an einigen TV-Shows teil – folgt nun auch „Das Sommerhaus der Stars“? Rafi Rachek und Sam Dylan : Bekannt ist das Paar durch Formate wie „Die Bachelorette“ und „Prince Charming“.

und : Bekannt ist das Paar durch Formate wie „Die Bachelorette“ und „Prince Charming“. Carina Spack und Serkan Yavuz : Die Blondine nahm erst kürzlich bei „Promis unter Palmen“ teil. Zieht sie nun in die nächste TV-Villa ein?

und : Die Blondine nahm erst kürzlich bei „Promis unter Palmen“ teil. Zieht sie nun in die nächste TV-Villa ein? Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn wurden durch „Prince Charming“ bekannt. Ob nun bald das RTL-Sommerhaus kommt?

Melanie Müller wollte schon damals ins Sommerhaus

Melanie Müller wollte schon länger ins Sommerhaus – geht der Wunsch nun in Erfüllung? „Im ‚Sommerhaus der Stars‘ würde ich gerne mit meinem Mann teilnehmen. Zwar müssten wir dann die Kleine zu Hause lassen, aber es wäre ganz lustig, wenn die Zuschauer sehen, wie witzig mein Mann ist – auch, wenn er manchmal anstrengend ist. Trotzdem habe ich die Hosen zu Hause an“, sagte Melanie Müller im Jahr 2019 im exklusiven Interview mit KUKKSI auf Mallorca.

RTL hat noch keine Namen offiziell bestätigt

Es handelt sich wie erwähnt um Spekulationen, welche im Netz kursieren. Ob die Promis tatsächlich ins „Sommerhaus der Stars“ einziehen, wurde bisher nicht offiziell bestätigt – die Fans müssen sich bis zur Bekanntgabe der Promi-Paare wohl noch etwas gedulden.