Sommerhaus der Stars 2020: Das sind die Kandidaten!

Stehen die Kandidaten bei „Das Sommerhaus der Stars“ endlich fest? Bei RTL geht die nächste Staffel der beliebten Trash-Show bald in die nächste Runde. Nun sollen angeblich alle Promi-Paare feststehen!

„Das Sommerhaus der Stars“ ist die Trash-Hoffnung in diesem Sommer. Einige Stars werden auch diesmal wieder eine Villa ordentlich aufmischen. Bisher gab es bereits einige Spekulationen über die Teilnahme – nun soll die Liste angeblich komplett sein.

Diese Promi-Paare sind angeblich dabei

Angeblich sollen Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim Sandt ins „Sommerhaus der Stars“ ziehen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Schlager-Star Almklausi und seine Frau Maritta Krehl sowie Denise Kappès und Henning Merten sind wohl ebenfalls an Bord. Iris Klein und ihr Mann Peter, die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Caro und Andreas Robens, Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi und seine Freundin Viviane Ehret-Kleinau, die“Bachelor in Paradise“-Stars Carina Spack und Serkan Yavuz sowie das schwule Trash-Paar Rafi Rachek und Sam Dylan machen die Liste komplett. Gerüchte gab es kürzlich auch zu Melanie Müller und ihrem Mann Mike Blümer – das Paar soll aber wohl nicht dabei sein. Bisher handelt es sich nach wie vor aber um Spekulationen – RTL hat die Kandidaten bisher noch nicht offiziell bestätigt.

RTL-Sommerhaus findet in Deutschland statt

Die neue Staffel wird aufgrund der Corona-Pandemie diesmal nicht in Portugal gedreht, sondern wird in Deutschland stattfinden. „Es gibt so herrliche Sommerhäuser in Deutschland. Die Corona-bedingten Einschränkungen für unsere Produktionen sind einerseits ein großes Problem, aber auch eine kreative Herausforderung“, erklärte RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm in einem Interview mit DWDL. Die neuen Folgen werden im Laufe des Sommers ausgestrahlt – einen genauen Sendetermin hat RTL noch nicht bekanntgegeben.