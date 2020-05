Sarafina Wollny: Schmerzen nach Operation!

Bei den Wollnys geht es manchmal drunter und drüber. Müssen sich die Fans nun auch noch Sorgen um Sarafina Wollny machen? Die 25-Jährige hat jetzt bei Instagram verraten, dass sie Schmerzen hat.

Harald Elsenbast erlitt einen Herzinfarkt und hat seitdem immer wieder gesundheitliche Probleme. Dann kam noch Estefania Wollny dazu, welche zusammenbrach und immer wieder schlimme Kopfschmerz-Attacken hat. Bis heute konnte die Ursache dafür noch nicht endgültig geklärt werden. Und als wäre das noch nicht genug, hat auch Sarafina Wollny öfter Schmerzen.

Sarafina Wollny spricht über ihre OP

Sarafina Wollny beantwortet immer wieder Fragen von Fans bei Instagram. „Du hattest doch mal die OP. Wie lange ist das her? War das auch eine Fistel? Und hast du noch Probleme?“, wollte ein Follower jetzt von der 25-Jährigen wissen. Der Eingriff ist schon länger her – aber die Tochter von Silvia Wollny gab zu, dass sie manchmal noch immer Schmerzen hat.

Noch immer hat sie Schmerzen

„Wenn ich länger sitze, dann tut es manchmal an der Stelle weh und Rückenschmerzen. Aber die Schmerzen vor der OP waren vieeeel schlimmer. Die letzte OP ist vier Jahre her. Insgesamt hatte ich 5 OPs an der selben Stelle“, antwortete Sarafina Wollny auf die Frage des Users. Bei Facebook erklärte sie damals auch, was der Grund für den Eingriff war: „Ich hatte einen Nerven-Abszess an der Wirbelsäule, was großräumig entfernt werden musste.“ Zwar hat sie noch immer Schmerzen, diese waren vor der Operation aber deutlich schlimmer. Der Eingriff scheint also was gebracht zu haben.

Wollen Sarafina und Peter ein Kind adoptieren?

Ein anderes Thema beschäftigt die Fans ebenfalls: Wollen Sarafina und Peter Wollny noch ein Kind adoptieren? „Wir haben nie gesagt, dass es für uns momentan ein Thema ist!“, so Sarafina Wollny bei Instagram. „Wir haben immer gesagt, wir möchten gerne zwei eigene Kinder und eins adoptieren!“, stellt die 25-Jährige weiter klar.