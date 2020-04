Sarafina Wollny: Ihr platzt der Kragen!

Wegen des Coronavirus bleiben derzeit alle zu Hause – auch die Wollnys. Die TV-Familie muss sich die Zeit in den eigenen vier Wänden vertreiben. Sarafina Wollny fällt die Decke auf den Kopf, wie sie in einem Statement nun erklärt.

Sarafina und ihr Mann Peter halten sich daran und bleiben im Haus in Ratheim. Doch so langsam scheint die 25-Jährige die Gedulkd zu verlieren. „Ja, es fällt einem echt langsam die Decke auf den Kopf“, schreibt Sarafina Wollny bei Instagram. Dann stellt sie aber auch klar: „Aber was will man machen? Die Gesundheit steht an erster Stelle.“

Sarafina Wollny ist vom Pech verfolgt

Doch zu Hause scheint die Wollny-Tochter vom Pech verfolgt zu sein, denn die Herdabdeckplatten sind zerbrochen und haben sich dann auch noch in der ganzen Küche verteilt. „Ich habe die Herabdeckplatten eigentlich nur angehoben. Dann ging das in alle Richtungen. Ich wollte eigentlich irgendwas kochen. Aber nachdem ich jetzt eineinhalb Stunden damit verbracht habe, die Küche wieder sauber zu machen, passiert da heute gar nichts mehr“, schrieb die Tochter von Silvia Wollny in einem Statement bei Instagram. Das nächste Missgeschick hat aber nicht lange auf sich warten lassen: „Das ist doch nicht normal! Vorhin habe ich mir den Kopf gestoßen, dann das. Was passiert denn heute noch?“, so Sarafina Wollny weiter.

Im TV läuft ein Corona-Spezial der Wollnys

RTLZWEI zeigt am 22. April 2020 übrigens eine Special-Folge der Wollnys. Dort wird gezeigt, wie die Kultfamilie mit der „Zwangs-Quarantäne“ aufgrund des Coronavirus klarkommt. Das Corona-Spezial dokumentiert, wie Großfamilie Wollny mit den Einschränkungen durch das Virus umgeht und zeigt dabei auch, inwiefern sich der Alltag der Familienmitglieder verändert hat. RTLZWEI zeigt „Die Wollnys – Das Corona-Spezial“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Gewusst? Das sind die Berufe der Wollny-Töchter!