Ramon Roselly: So will er den DSDS-Fluch brechen!

Ramon Roselly wurde vor einigen Wochen zum neuen Superstar bei DSDS gekürt. Der Sänger will auch nach dem Finale präsent sein – doch wird er das schaffen? Der Sänger hat nun verraten, wie er den Fluch brechen will!

In den vergangenen Jahren hat man von den DSDS-Gewinnern nach dem Finale nur noch wenig gehört – damit hatte auch Davin Herbrüggen zu kämpfen, welcher 2019 die Castingshow gewann. Ramon Roselly will auch weiter in der Öffentlichkeit präsent sein und hat nun verraten, wie er das machen will.

So will Ramon Roselly weiter präsent sein

„Voller Einsatz! Und auch, wenn ihr nichts von mir hört, komme ich dann irgendwo von der Seite wieder vor. Zack, da bin ich!“, sagt Ramon Roselly gegenüber Promiflash. „Wir haben Spaß, das ist das Wichtigste“, so der 26-Jährige. Der Musiker ist auf einem guten Weg: Seine Single „Eine Nacht“ wurde zum Mega-Hit und stürmte die Charts.

Er will an der Musik festhalten

Für Ramon Roselly ist Musik die größte Leidenschaft – daran will er festhalten. „Meine große Leidenschaft ist schon immer die Musik und jetzt noch mehr, nachdem ich bei DSDS war. Das ist genau mein Ding und ich will künftig mit der Musik sehr viel machen“, verriet der DSDS-Gewinner kürzlich im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Die DSDS-Zeit vermisst er

Die Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ war für ihn eine krasse Erfahrung – die Zeit wird er vermissen. „Ich glaube, ich werde die schöne Zeit vermissen. Wir hatten viel erlebt und immer was zu tun“, offenbart Ramon Roselly. Doch größere Auftritte sind derzeit aufgrund der Corona-Krise nicht möglich. Mit den anderen Kandidaten aus der Staffel will er in jedem Fall weiter in Kontakt bleiben. Die Fans wünschen ihm dennoch viel Erfolg – vielleicht kann er tatsächlich den DSDS-Fluch brechen… Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.