Promis unter Palmen: Tobias Wegener rettet Janine Pink!

Für Janine Pink und Tobias Wegener war es ein riesiger Schock: Bei „Promis unter Palmen“ traf das Ex-Paar aufeinander. Doch nun hat der ehemalige „Love Island„-Kandidat seine Ex vor dem Rausschmiss in der SAT.1 bewahrt. Bahnt sich da etwa ein Liebes-Comeback an?

Das war echt eine tolle Geste von Tobias Wegener! Evanthia Benetatou und Janine Pink standen bei der Nominierung auf der Abschuss-Liste. Tobias Wegener hatte es zuletzt in der Hand: Er sorgte dafür, dass seine Ex-Freundin bei „Promis unter Palmen“ bleiben darf – stattdessen schickte er das „Bachelor“-Babe nach Hause.

Janine Pink darf in der Villa bleiben

„Janine, wir hatten eine gemeinsame Zeit. Ich habe nie ein schlechtes Wort über dich verloren. Ich weiß dich menschlich zu schätzen, du bist eine loyale Frau“, sagte Tobias Wegener in seiner Rede. „Ich will, dass Frieden zwischen uns herrscht und dass wir uns als Menschen verstehen. Eva, du bist auch eine korrekte Frau, zu dir fehlt mir aber der Draht und ich will, dass Janine bleibt“, erzählt Tobi weiter.

Entscheidung von Tobi kommt im Netz gut an

Nicht nur Janine Pink war darüber sehr überrascht, sondern auch die anderen Kandidaten zeigten sich begeistert. „Er ist in der Situation über sich hinausgewachsen und hat vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben wie ein Gentleman gehandelt“, sagte Désirée Nick. Die Entscheidung kommt auch bei den Usern im Netz sehr gut an. „Nennt mich schrullig, aber was Tobi gemacht hat, war ganz großes Kino“, schreibt ein User beim Kurznachrichtendienst Twitter. Einige glauben sogar, dass die beiden wieder zusammen kommen könnten: „Oh, ich rieche ein großes Liebes-Comeback“, heißt es in einem Kommentar. SAT.1 zeigt „Promis unter Palmen“ immer mittwochs um 20:15 Uhr.