Promis unter Palmen: Steht die SAT.1-Show vor dem Aus?

Bastian Yotta schockte die User kürzlich mit einem Skandal-Video. RTL hat sich von dem Protz-Millionär daraufhin distanziert – auch SAT.1 plant mit ihm keine weiteren projekte. Hat das nun auch Auswirkungen auf die Erfolgsshow „Promis unter Palmen“?

Der Clip mit den frauenverachtenden Worten ist offenbar mehrere Jahre alt – aber erst jetzt wurde er öffentlich! Das hat nun ziemlich krasse Konsequenzen auf die Karriere von Bastian Yotta: RTL hat die Zusammenarbeit mit dem Reality-TV-Star beendet und plant keine weiteren Projekte mehr.

SAT.1 plant keine Formate mehr mit Bastian Yotta

SAT.1 zeigt derzeit „Promis unter Palmen“, wo auch Bastian Yotta zu sehen ist. Doch auch der Sender zieht nun Konsequenzen: „In eigener Sache: SAT.1 distanziert sich grundsätzlich von allen gewaltverherrlichenden und sexistischen Aussagen. Die Produktion von #PromisunterPalmen ist eine Aufzeichnung. Weitere Produktionen mit Bastian Yotta sind nicht geplant“, schreibt der Sender beim Kurznachrichtendienst Twitter. Die Staffel „Promis unter Palmen“ wird also noch ausgestrahlt, da die Aufzeichnung bereits länger zurück liegt – doch auch SAT.1 plant keine weiteren TV-Formate mit Bastian Yotta.

Das sagt der Protz-Millionär selbst dazu

Der Protz-Millionär hat sich mittlerweile selbst zu Wort gemeldet. „Menschen machen Fehler. Aber einem Fehler sollte es nicht an einer Entschuldigung fehlen. Diese will ich hiermit machen :

Ich entschuldige mich bei allen Frauen und bringe zum Ausdruck dass jeder Mensch einzig und alleine entscheidet was mit seinem Körper passiert. Sex sollte natürlich immer im gegenseitigen Einverständnis stattfinden und beiden Spaß machen. Ich distanziere mich von den Aussagen, welche 2016 aufgenommen wurden. Dies spiegelt in keiner Weise wieder wie ich heute über Frauen und Sex denke“, schrieb er bei Instagram.