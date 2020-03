Promis unter Palmen: Mega-Krach zwischen Janine Pink und Tobias Wegener?

Bei „Promi Big Brother“ hat es zwischen Janine Pink und Tobias Wegener ziemlich gefunkt. Doch nach dem gemeinsamen Urlaub in Dubai folgte das Liebes-Aus. In der SAT.1-Show „Promis unter Palmen“ treffen die beiden erstmals aufeinander.

Die ehemalige „Köln 50667“-Darstellerin hat mit dem „Love Island„-Beau abgeschlossen. „Es ist insgesamt zu viel passiert. Das Schlimmste für mich war, dass er sich bei Instagram einige Stunden später über meinen Liebeskummer-Post lustig gemacht. Das war so ein Ding, wo ich dachte, wie respektlos ist das“, erzählte Janine Pink kurz nach der Trennung im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Janine Pink trifft auf ihren Ex

Mit ihrem Ex wollte sie nichts mehr zu tun haben – doch nun trifft sie wieder unfreiwillig auf ihn. Denn Tobias Wegener nimmt genau wie sie auch bei „Promis unter Palmen“ teil. „Als ich Tobi sah, ging mir kurz der Puls …“, sagt Janine Pink im Interview mit SAT.1. Begeistert war sie davon natürlich nicht.

So reagiert Tobias Wegener

Und was meint Tobi dazu? „Als ich sie dann gesehen habe, das war für mich einfach so ein Schockmoment, also ich hatte wirklich Schweißausbrüche, mir war schlecht und ich glaube, ich wurde auch total blass, weil ich überhaupt gar nicht wusste, wie ich mit dieser Situation umgehen sollte“, sagt der ehemalige „Love Island“-Kandidat gegenüber Promiflash. Für die beiden war das Aufeinandertreffen erstmal ein Schock.

Darum geht es in „Promis unter Palmen“

In der SAT.1-Show „Promis unter Palmen“ werden Stars in eine Luxusvilla gesteckt, wo sie mit allen Facetten des Zusammenlebens konfrontiert werden. In verschiedenen Spielen müssen die Kandidaten um 100.000 Euro kämpfen. In jeder Sendung ergeben sich neue Machtverhältnisse und Teamkonstellationen. Wer geht in der Show an seine Grenzen? Und wird es zwischen Janine Pink und Tobias Wegener zu einer Schlammschlacht kommen? „Promis unter Palmen“ läuft ab 25. März 2020 immer um 20:15 Uhr in SAT.1. Schon gelesen? Janine Pink: Bittere Abrechnung mit Tobias Wegener!