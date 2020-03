Promis unter Palmen: Schlägerei? Die Situation eskaliert komplett!

In SAT.1 startete die neue Show „Promis unter Palmen“ am Mittwoch. Schon die erste Folge hatte es in sich: Désirée Nick hat Claudia Obert regelrecht zerlegt. Doch in der zweiten Folge scheint der Streit komplett zu eskalieren.

Konfro- statt Komfortzone! Die Situation zwischen Désirée Nick und Claudia Obert bei „Promis unter Palmen“ gerät außer Kontrolle. Zwischen der Grande Dame des Reality-TVs und der Modeschöpferin, die sich selbst in einem Atemzug mit Karl Lagerfeld nennt, fliegen ordentlich die Fetzen. „Beweg deine Fresse aus der Kamera“, brüllt Désirée Nick.

Mega-Streit zwischen Désirée Nick und Claudia Obert

Doch dann kommt alles noch viel schlimmer: Die beiden brüllen sich nicht nur an, sondern es kommt laut einem Trailer von SAT.1 auch zu Handgreiflichkeiten. Kommt es tatsächlich zu einer Rangelei? Und muss der Sender möglichweise sogar eingreifen? Noch immer ist unklar, weshalb es überhaupt zu dem handfesten Streit kam – das wird der Sender möglicherweise in der nächsten Folge der Show aufklären.

So reagieren die anderen Kandidaten

Selbst die hartgesottenen verbliebenen Promi-Kollegen sind angesichts einer solch heftigen Auseinandersetzung schockiert – und die Thailand-WG spaltet sich in zwei Lager. „Würde ich meine Mutter so im Fernsehen sehen, würde ich mich in Grund und Boden schämen“, erklärt der fassungslose Bastian Yotta. „Ich möchte natürlich auch nicht in so einen Fokus kommen wie Claudia. Ich habe mich eingeschüchtert gefühlt. Es war einfach beängstigend“, schildert Eva die Situation. Wer übersteht die Promi-Hölle unter Palmen und für wen endet der Traum von 100.000 Euro bereits in der zweiten Folge? Und bekommen sich Désirée Nick und Claudia Obert wieder unter Kontrolle? Die neue Folge von „Promis unter Palmen“ zeigt SAT.1 ab Mittwoch um 20:15 Uhr.