Promis unter Palmen: Der nächste Streit droht!

In der neuen Folge von „Promis unter Palmen“ rappelt es mal wieder bei den Stars. Besonders der Alkoholkonsum von Claudia Obert ist den anderen Kandidaten ein Dorn im Auge. Nun spricht Bastian Yotta ein Machtwort.

Der Zickenkrieg zwischen Désirée Nick und Claudia Obert ist in der letzten Folge von „Promis unter Palmen“ komplett eskaliert. Zwischen den beiden kam es sogar fast zu Handgreiflichkeiten. „Beweg deine Fresse aus der Kamera“, meinte die Diva zu der Unternehmerin. Dann nahm sie sogar ihren Koffer und warf diesen die Treppe hinunter: „Ich hab dir packen geholfen“, so Désirée Nick.

Partytime bei Promis unter Palmen

Nun herrscht Partytime bei „Promis unter Palmen“ in SAT.1. Nachdem Bastian Yotta fürsorglich den Alkohol versteckt hat, heißt es Detox-Day für Claudia Obert. Aber da hat der Miracle-Morning-Man die Rechnung ohne „Richter Gnadenlos“ Schill gemacht: „Wieso bin ich der einzige, der was trinkt? Das ist total ungesellig!“, sagt er.

Désirée Nick geht auf Claudia Obert zu

Perfekte Gelegenheit für Désirée Nick – sie möchte Versöhnung mit Claudia Obert feiern. „Pack schlägt sich, Pack verträgt sich!“ Tatsächlich eine nette Geste von La Nick oder ein perfider Plan? Schill: „Zu meiner großen Überraschung haben die beiden sich wirklich gut verstanden. Und geradezu einen freundschaftlichen Umgang gepflegt, den ich gar nicht mehr für möglich gehalten hatte.“ Während die reifere Generation ausgelassen trinkt und tanzt, versteht die Jugend die „Promis unter Palmen“-Welt nicht mehr. Carina Spack: „Auf der einen Seite wird sich beschwert, dass sie so viel trinkt und dann animiert man sie dazu. Das passt nicht!“ Désirée Nick übt sich in der Animation – gerichtet an Carina: „Zieh die Sachen aus, an die Arbeit! Mach es so wie Mutti!“

Bastian Yotta spricht ein Machtwort

Dann spricht Bastian Yotta ein Machtwort: „Claudia, ich muss dir sagen, wenn du getrunken hast, machst du Fehler. […] Ich möchte dir nur mitteilen im Namen der Gruppe, wenn von dir heute eine Provokation am Tisch ausgeht, wirst du vom Essen ausgeschlossen.“ Geht Claudia Obert damit zu weit und riskierte damit schon in Woche drei ihre eigene Eliminierung in der Show? Die neue Folge von „Promis unter Palmen“ zeigt SAT.1 am Mittwoch um 20:15 Uhr.