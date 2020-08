Promi Big Brother 2020: Hat Katy Bähm einen Freund?

Katy Bähm wurde durch die Show „Queen of Drags“ bekannt und hat sich als Drag-Künstlerinnen einen Namen gemacht. Ihre Entertainer-Qualitäten will die 27-Jährige ihre Entertainer-Qualitäten unter Beweis stellen. Die Kandidatin hat kurz vor dem Staffelstart auch ganz offen über ihren Beziehungsstatzus gesprochen.

Die Drag-Queen nahm nicht nur bei „Queen of Drags“ teil, sondern tritt auch auf der Bühne auf, brachte ihr eigenes Parfüm raus und vertreibt eine Perückenkollektion. Katy Bähm ist ein echtes Multitalent! Und auch privat könnte es für die Beauty kaum besser laufen: Mit ihrem Freund ist die 27-Jährige total happy und er machte ihr auf einer Bühne in einem Club in Berlin einen Heiratsantrag.

Katy Bähm spricht über Hochzeit

„Ich habe tatsächlich schon konkrete Heiratspläne gehabt, dann kam Corona dazwischen. Aber mein Hochzeitskleid habe ich schon fertig. Den konkreten Termin verraten wir noch nicht, weil wir auch abwarten möchten, bis sich die Situation wieder beruhigt hat. Und dann kommt es auch darauf an, ob ich „Promi Big Brother” gewinnen werde Der Gewinn würde auf jeden Fall mit in die Hochzeitsplanung fließen“, erzählt Katy Bähm in einem Interview mit SAT.1.

Ihren Freund wird sie sehr vermissen

Sowohl ihren Freund als auch ihre Hunde wird die Drag-Queen sehr vermissen. „Auf jeden Fall werde ich meine beiden Babys vermissen: Balou und Mogli sind meine beiden Hunde, die liebe ich über alles und bin fast nie getrennt von den beiden. Natürlich werde ich auch meinen Freund vermissen. Wobei ich da manchmal denke, vielleicht ist es auch mal gut sich nicht zu sehen. Wir leben jetzt seit sieben Jahren zusammen und machen auch fast alles zusammen. Mit ein paar Wochen Abstand vermisst man sich umso mehr und freut sich noch mehr, sich dann auch wiederzusehen“, so Katy Bähm.

Die Teilnahme bei „Promi Big Brother“ ist für Katy Bähm eine Herausforderung. „Ich glaube, die größte Herausforderung wird für mich tatsächlich sein, auf die Toilette gehen zu können (lacht). Das klingt immer so komisch, aber ich kann nicht aufs Klo gehen, wenn ich in einer ungewohnten Umgebung bin. Wenn ich mir vorstelle, in dem Moment steht quasi einer neben mir unter der Dusche, ist das schon weird. Aber auch das Duschen wird mir schwerfallen. Ich bin momentan etwas unzufrieden mit meinem Körper, da ich etwas zugenommen habe und man meine Speckröllchen sieht. So was mag ich halt nicht“, sagt die Künstlerin. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 07. August 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.