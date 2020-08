18 Stars waren in der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“ dabei – doch nur vier Bewohner haben es ins Finale geschafft. In der letzten Show wurde nun der Gewinner gekürt!

Seit drei Wochen kämpften die Stars bei „Promi Big Brother“ um den Sieg. Es gab viele Emotionen, Gespräche und vor allem auch Zoff. Mischa Mayer, Kathy Kelly, Werner Hansch und Ikke Hüftgold haben es ins Finale geschafft und kämpften in der letzten Live-Show um eine stolze Summe von 100.000 Euro – aber wer konnte die Zuschauer am meisten überzeugen?

Ikke Hüftgold musste im Finale als erstes gehen und belegte den vierten Platz. Wenige Augenblicke musste dann auch der nächste Star das Haus verlassen: Kathy Kelly wurde aus der Show gewählt und belegte den dritten Platz. Dann kämpften noch Mischa Mayer und Werner Hansch um den Sieg – letztendlich konnte sich die Kommentatoren-Legende gegen den ehemaligen „Love Island“-Kandidat durchsetzen und gewann die diesjährige Staffel von „Promi Big Brother“.

Das kauften die Märchenwald-Bewohner in der Staffel

Die Märchenwald-Bewohner haben in drei Wochen „Promi Big Brother“ im Knusperhäuschen allerhand geshoppt. Unschlagbare Shopping Queen ist dabei Emmy Russ. Zehnmal stand das Reality-Sternchen am PENNY-Scanner und beförderte sich sogar selbst zur Filialleiterin. Ganz oben auf der Einkaufsliste der Bewohner: 17 Kilogramm Spaghetti und 15 Päckchen Toast. Dreimal schaffte es, passend zum Motto, die Prinzenrolle ins Einkaufskörbchen. Seine Spendierhosen hatte Big Brother beim ersten Einkauf von Ikke Hüftgold an: Hier zeigte er sich besonders großzügig und spendierte… „EINE SCHEIBE BROT!!!!!!!!!!!“

Insgesamt wurden Waren im Wert von 199,25 Euro gekauft. Es hätte allerdings noch mehr sein können: 28,74 Euro haben die Bewohner im Knusperhäuschen verschenkt. In den vergangenen drei Wochen hätten die Märchenwald-Bewohner 227,99 Euro zum Shoppen zur Verfügung gehabt.