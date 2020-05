Pietro Lombardi: So viel verdient der DSDS-Juror!

Musikalisch könnte es für Pietro Lombardi nicht besser laufen. Der Sänger landet immer wieder Nummer 1-Hits und erobert die Charts. Neben seiner Musik-Karriere ist er auch noch Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“. Da kommt schon einiges an Einnahmen zusammen. Nun hat der Musiker verraten, wie viel er wirklich verdient.

Der Sänger verdient richtig viel Kohle, wie er jetzt selbst offenbart hat. „In einem richtig guten Monat kann ich eine Million verdienen. Davon gibt es aber nicht viele im Jahr. Wenn man in dem Monat einen krassen Deal hat, dann verdient man in diesem Monat schon mal eine Million Euro“, sagt der Sänger in einem Video von Youtuber Kevin Wolter. Die Musik mache dabei nicht mal den größten Anteil aus: „Ich würde sagen, dass ich mit Musik im Jahr am Wenigsten verdiene.“ Durchschnittlich sind es eher 100.000 bis 200.000 Euro monatlich.

Pietro Lombardi spricht über sein Gehalt

Pietro Lombardi ist nicht nur Sänger und DSDS-Juror, sondern investiert auch in Immobilien und hat einen Supermarkt. „Ich bin kein Typ, der viel darüber redet. Ich habe Firmen. Ich bin Franchiser. Ich habe einen Supermarkt. Und noch verschiedene Sachen, wie Immobilien“, erzählt er.

So viel gibt er im Monat aus

Und wie viel gibt der „Señorita“-Interpret im Monat aus? „Ich kaufe mir ja nicht jeden Monat eine Uhr. Es gibt Monate, da gebe ich nur 4000 oder 5000 Euro aus, aber es gibt Monate, wo ich 50.000 Euro ausgebe“, so der Sänger. Pietro Lombardi hat sich krass hochgearbeitet. Beim Casting damals bei DSDS hatte er einen 400 Euro-Job – heute ist er Millionär. Vor seinem DSDS-Sieg im Jahr 2011 nahm er übrigens schon mal an der Castingshow teil. „Bevor ich gewonnen habe, war ich schonmal bei DSDS und bin dann im Recall schon gescheitert“, sagt der 27-Jährige. Beim zweiten Mal hat es dann aber geklappt… Schon gelesen? Pietro Lombardi spricht über sein DSDS-Aus!