Paradise Hotel: Das sind die Singles der zweiten Staffel!

Das „Paradise Hotel“ steht auch im Jahr 2020 ganz im Zeichen der Liebe! Oder geht es am Ende doch ums Geld? TVNOW zeigt die zweite Staffel mit Moderatorin Angela Finger-Erben und liebeshungrigen Singles ab 16. Juni 2020. Immer dienstags erscheint eine neue Folge.

Im Paradise Hotel gibt es nur eine Regel: Finde einen Partner oder flieg nach Hause! So beginnt der Einzug in das luxuriöse Paradise Hotel für zunächst 10 Singles direkt mit einer herausfordernden Auswahlzeremonie. Kaum sind die Paare gefunden, taucht zur großen Überraschung aller aus dem Nichts Single Nummer 11 auf und stellt die frisch Vergebenen auf eine Probe. Denn: Während die Pärchen sich nicht nur ein gemütliches Zimmer, sondern auch ein großes Bett teilen, bleibt nun eine Person alleine und muss in ein tristes Einzelzimmer ziehen. Wer zieht den Kürzeren?

Bei spaßigen Spielen und feuchtfröhlichen Abenden lernen sich die potenziellen Pärchen näher kennen. Immer wieder ziehen neue Singles ein, im Gegenzug müssen andere Singles und manchmal auch Paare das „Paradise Hotel“ verlassen. Noch auf der Zielgeraden werden die Liebeskarten neu gemischt! Nur zwei Paare werden im Finale stehen, und dann wird sich zeigen, ob ihre Herzen im gleichen Takt schlagen. Entscheidet sich das Siegerpärchen für die Liebe, teilen sich beide die Gewinnsumme von 20.000 Euro. Sollte für einen der beiden allerdings am Ende das Geld attraktiver sein, geht der oder die andere mit leeren Händen nach Hause.

Diese Singles sind dabei

Andreas Heierth , Koch aus Neuendettelsau: „Mit meiner offenen Art und meinem frechen Grinsen erobere ich die Herzen der Ladies!“

Chelly B. , Spielhallenaufsicht aus Swisstal: „Wegen meiner tollpatschigen Art muss jeder Mann so lachen, dass er mir direkt in die Arme fällt."

Cheyenne Vong , Zahnmedizinische Fachangestellte aus Wimsheim: „Ich möchte einen Partner, der zu mir steht!"

David Zickert , Kassierer aus Köln: „Meine Traumfrau muss interessant und experimentierfreudig sein, keine Langweilerin!"

Julia Karbownik , Krankenschwester aus München: „Ich glaube noch an die wahre Liebe!"

Luisa Krappmann , Model aus Pettstadt: „Ich bin zwar blond, aber nicht blöd!"

Michelle Namin , Servicekraft aus Wuppertal: „Ein Mann, der nur mit mir spielt, hat bei mir keine Chance!"

Tobias Bente , Callcenteragent aus Bochum: „Ich stehe auf Plastik-Püppchen!"

Tuncay Kus , Friseur aus Castrop-Rauxel: „Alle Frauen wollen die Erfahrung mit Zwillingen!"

Yücel Kus , Friseur aus Castrop-Rauxel „Bei sexy Beach-Girls werde ich schwach!"

, Friseur aus Castrop-Rauxel „Bei sexy Beach-Girls werde ich schwach!“ Omar Al-Jarrah, angehender Student aus Hannover: „Ich habe so ein Art Sensor, wenn es darum geht, süße Girls zu spotten!“

Diese Singles kommen im Laufe der Staffel

Evelina Gaupsaite , Countermanagerin aus Stuttgart: „Ich gehe als Single ins Paradise Hotel rein und mit meinem Traummann wieder raus.“

Nikita Woitas , Pharmazeutin und Fitnessmodell aus Ravensburg: „Spiel nicht mit der Spielemacherin!"

Jan Büttgen , Chemikant aus Bergheim: „Wenn die Chemie im Paradise Hotel stimmt, mache ich gleich mit Biologie weiter!" Instagram: @jan.btgn

Yasin Demirci , Servicekraft aus München: „Auch wenn ich aussehe wie ein Player, ich will eine Familie gründen!"

Marco Pereira , Model aus Düsseldorf: „Ich lasse mir von einer Frau gar nichts sagen- ich bin ein Freigeist!" Instagram: @m_pereira8

, Model aus Düsseldorf: „Ich lasse mir von einer Frau gar nichts sagen- ich bin ein Freigeist!“ Instagram: @m_pereira8 Sani Demmer, Verwaltungsfachangestellte aus Köln: „Ich brauche einen richtigen Mann!“

Die neue Staffel von „Paradise Hotel“ läuft ab dem 11. Juni 2020 bei TVNOW.