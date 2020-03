Pablo Hirsch: Was macht BTN-Max heute?

Erinnert ihr euch noch an Pablo Hirsch? Er verkörperte damals die Rolle des Max Winkler in der Erfolgsdaily „Berlin – Tag & Nacht“. Doch wie ging es eigentlich nach seinem Serien-Aus weiter?

Von 2012 bis 2015 war Pablo Hirsch bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen und hat in der Serie für ziemlich viel Trubel gesorgt. Der Hottie hatte damals eine turbulente Beziehung mit Jessica. Doch als Chameen Loca bei BTN ausstieg, kehrte auch Pablo Hirsch etwas später der Serie den Rücken. Im Jahr 2015 schloss er endgültig mit dem Kapitel ab.

Pablo Hirsch startete als Londonbus-Besitzer durch

Pablo Hirsch kehrte vor zwei Jahren zurück – jedoch nicht als Schauspieler. Denn ehemalige BTN-Star ist mittlerweile in einem ganz anderen Bereich tätig. Mit einem Londonbus ist er in Berlin am Start – für den Ex-Darsteller ging damit ein Traum in Erfüllung. „Wer schon einmal in London war, versteht, warum ich so begeistert vom roten Bus bin“, sagte er damals in einem Interview mit Promiflash.

Für den Ex-BTN-Star ging ein Traum in Erfüllung

Das rote Mobil kommt unter anderem bei Events, Festivals oder Messen zum Einsatz. „Die Arbeit macht extrem Spaß. Kein Event gleicht dem anderen und unser Bus steht immer im Mittelpunkt“, sagt er weiter. In Berlin sorgt er damit für ein echtes London-Erlebnis – der Busbesitzer mischt die Hauptstadt damit ordentlich auf. Die roten Doppeldeckerbusse aus London sind Kult – im Jahr 2018 haben sie auch Berlin erobert.

Comeback bei „Berlin – Tag & Nacht“?

Vor seinem Serien-Aus war der frühere NFC-Rot-Weiß-Berlin-Fußballer übrigens in der Pseudo-Doku-Show „Kallwass greift ein!“ zu sehen. Ob er sich ein Comeback bei „Berlin – Tag & Nacht“ vorstellen könnte, ist bisher nicht bekannt. Doch danach sieht es derzeit zumindest nicht aus. Auf seinen Social-Media-Kanälen ist es zuletzt ruhig geworden – der letzte Facebook-Post stammt von 2016. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.