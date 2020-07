Nicole Thea: Schwangere YouTuberin stirbt mit 24!

Die Social-Media-Welt muss einen schweren Verlust verkraften. Nicole Thea war schwanger und freute sich auf ihr Kind. Doch nun ist die YouTuberin mit nur 24 Jahren plötzlich verstorben!

Auf ihren Kanälen postete Nicole Thea immer wieder regelmäßige Updates und Schnappschüsse aus ihrem Alltag. In den sozialen Netzwerken hatte die Beauty eine riesige Fanbase. In letzter Zeit präsentierte sie auch stolz ihren Babybauch.

Emotionales Statement ihrer Familie

Doch nun haben Angehörige die traurige Nachricht bestätigt: Mit nur 24 Jahren ist Nicole Thea verstorben! „Ich muss euch mit großer Trauer mitteilen, dass Nicole und ihr Sohn, den sie und Boga Reign nannten, am Samstagmorgen verstorben sind“, schrieben Familienmitglieder auf dem Instagram-Account der 24-Jährigen.

Fans reagieren fassungslos

Die Familie richtet auch emotionale Worte an die Fans. „Ruhet in Frieden, mein wunderschönes Mädchen Nicnac und mein Enkel Reign. Ich werde euch für den Rest meines Lebens vermissen, bis wir uns im ewigen Himmel wiedersehen“, heißt es in dem Statement. Die Fans reagieren geschockt auf die traurige Nachricht und sprachen ihr Beileid aus. „Es tut mir so leid“, „Ich kann es gar nicht glauben“ oder „Ruhe in Frieden“, heißt es in den Kommentaren. Woran Nicole Thea starb, ist bisher unklar – zur Todesursache wurden in dem Statement keine Angaben gemacht.