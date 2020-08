Daisy Coleman: Netflix-Star stirbt mit nur 23 Jahren!

Bekannt war Daisy Coleman vor allem durch die Netflix-Produktion „Audrie & Daisy“. In der Dokumenation schilderte sie ihre Erfahrungen nach einer Vergewaltigung. Doch nun die Schock-Nachricht: Im Alter von 23 Jahren hat sich der TV-Star das Leben genommen!

Diese Nachricht erschüttert nicht nur ihre Familie und Freunde, sondern vor allem auch Fans. „Meine Tochter Catherine Daisy Coleman nahm sich heute Abend das Leben“, schrieb ihre Mutter bei Facebook. „Sie war meine beste Freundin und eine großartige Tochter“, heißt es weiter in dem Statement. Ihre Mutter rief auch die Polizei. Im Haus fanden die Beamten dann nur noch den Leichnam ihrer Tochter.

In der Doku „Audrie & Daisy“ ging es um sexuelle Übergriffe

Zahlreiche Fans verfolgten die Geschichte von Daisy Coleman. In der Serie „Audrie & Daisy“ berichtet sie um sexuelle Übergriffe im Teeniealter – dadurch wurde sie weltweit bekannt. Darin sprach sie über Gefühle und Erfahrungen nach der schrecklichen Tat. „Ich wünschte, ich hätte ihr den Schmerz nehmen können. Sie hat sich nie davon erholt, was diese Jungs ihr angetan haben. Mein kleines Mädchen ist weg“, so ihre Mutter. Ein Jahr nach der Doku wurde Daisy Coleman mit dem „Cinema Eye Award“ ausgezeichnet. Im Jahr 2017 gründete sie die Organisation zur Prävention sexueller Übergriffe SafeBAE (Safe Before Anyone Else).

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.