Netflix: Das sind die neuen Serie und Filme im Juli 2020

Am 17. Juli wird in „Cursed – Die Auserwählte“ die Artussage neu interpretiert und Katherine Langford begibt sich als Hauptdarstellerin auf eine gewagte Reise voller Gefahren.

Im Sommer-Action-Blockbuster „The Old Guard“ führt Charlize Theron als Kriegerin Andy eine Gruppe von unsterblichen Söldnern an, die seit Jahrhunderten die Sterblichen schützt. Der Film basiert auf der gefeierten Graphic Novel von Greg Rucka und ist ab dem 10. Juli bei Netflix verfügbar. Und auch sonst hat der Streaminganbieter im Juli einiges an Highlights zu bieten.

Das sind die Highlights im Juli bei Netflix

1. Juli 2020

Sag ja – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Experten Jeremiah Brent, Thai Nguyen und Gabriele Bertaccini verhelfen Paaren zur perfekten Hochzeitsfeier. Hier werden Träume wahr.

Unter der Sonne Ricciones – NETFLIX FILM

Zwischen Sommerflirts und großer Liebe freunden sich ein paar Teenager im Urlaub an den Stränden von Riccione miteinander an, denn geteiltes Leid ist halbes Leid.

Unsolved Mysteries – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Die US-Kultserie kehrt mit ungeklärten Kriminalfällen und übernatürlichen Begegnungen zurück in der Hoffnung, dass Zuschauer den entscheidenden Hinweis liefern können.

Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werkzeuggürtel Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Chico Bon Bon und seine Tüftler-Freunde können jedes Problem lösen – vom Aufwärmen kalten Kakaos bis hin zur Rettung eines Sandwiches aus einem Safe.

2. Juli 2020

Warrior Nun – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Eine verwaiste Jugendliche entdeckt nach ihrem Erwachen in einer Leichenhalle, dass sie als Auserwählte einer geheimen Sekte dämonenjagender Nonnen Superkräfte besitzt.

Thiago Ventura: POKAS – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

In a rollicking special, Thiago Ventura jokes about life in the hood, politics and more, explaining how actions speak louder than words.

3. Juli 2020

Die Telefonistinnen: Letzte Staffel: Teil 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Während Lidias Gegenspielerin in einem Gefangenenlager Rache übt, gehen Lidia und ihre Freunde den Kampf gegen das Franco-Regime zunehmend entschlossener an.

Ju-on: Origins – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ein Forscher für paranormale Phänomene sucht wie besessen nach einem Haus, in dem einer Mutter und ihrer Tochter vor vielen Jahren etwas Schreckliches zugestoßen ist.

Southern Survival – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Das BattlBox-Team testet Produkte, die in gefährlichen Situationen – wie zum Beispiel bei Feuer, Explosionen und Einbrüchen – das Überleben sichern sollen.

Desperados – NETFLIX FILM

Im Rausch schickt Romantikerin Wes ihrer neuen Liebe eine peinliche E-Mail. In Panik fährt sie mit ihren Freundinnen nach Mexiko, um die Nachricht rechtzeitig zu löschen.

Der Baby-Sitters Club – NETFLIX KIDS & FAMILY

Diese moderne Serienadaption über eine Mädchenclique, die ihr eigenes Babysitting-Unternehmen gründet, erweckt die beliebten Bücher von Ann M. Martin wieder zum Leben.

8. Juli 2020

Stateless – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In einem australischen Lager für Einwanderer kreuzen sich die Wege von vier Fremden: eine geplagte Frau, ein verzweifelter Flüchtling, ein Bürokrat und ein Vater.

Mucho Mucho Amor: Die Legende von Walter Mercado – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Ein Pfau in einer Machokultur, ein naives Geschäftsgenie, ein Hoffnungsträger … Mit 120 Millionen Zuschauern war der Astrologe Walter Mercado eine Klasse für sich.

9. Juli 2020

The Protector: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Vizier und die Unsterblichen herrschen über das moderne Istanbul, Hakan reist in die Vergangenheit, um einen Krieg zu verhindern, und Zeynep macht eine Verwandlung durch.

Japan sinkt: 2020 – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Nach einer Reihe katastrophaler Erdbeben in Japan wird die Entschlossenheit einer Familie im Überlebenskampf auf der sinkenden Inselgruppe auf eine harte Probe gestellt.

10. Juli 2020

Um die Welt mit Zac Efron – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In dieser Dokuserie reist der Schauspieler Zac Efron mit dem Wellness-Experten Darin Olien auf der Suche nach gesunden und nachhaltigen Lebensweisen rund um die Welt.

Dating Around – Brasilien – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In dieser Realityserie haben sechs Singles fünf verschiedene Blind Dates in angesagten Szene-Lokalen in São Paulo. Wen werden sie für ein zweites Date auserwählen?

Die zwölf Geschworenen – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Zwölf Durchschnittsbürger müssen als Geschworene vor Gericht über das Schicksal einer angesehenen Schulleiterin entscheiden, die zweier Morde bezichtigt wird.

The Old Guard – NETFLIX FILM

Vier unsterbliche Söldner, die die Menschheit seit Jahrhunderten im Verborgenen beschützen, werden zur Zielscheibe, gerade als sie eine weitere Unsterbliche entdecken.

Hallo Ninja: Staffel 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

In ihrer dritten Staffel lernen die abenteuerlustigen Ninjas neue Katas, treffen Wesleys Cousin Gen und besichtigen Baa-chans Heimatstadt Osaka in Japan.

Die Abenteuer des Captain Underpants im All – NETFLIX KIDS & FAMILY

Die besten Freunde George und Harold werden – zusammen mit ihren Klassenkameraden und ihrem tyrannischen Direktor – auf eine geheimnisvolle Mission ins Weltall geschickt.

Der Claudia-Kishi-Club – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Diese Kurzdoku mit Herz ist eine Hommage an die legendäre „Babysitter-Club“-Figur Claudia Kishi, die einer ganzen Generation von US-Asiatinnen als Inspiration diente.

13. Juli 2020

DJ Cinderella – NETFLIX KIDS & FAMILY

Eine unabhängige Jugendliche, die mit der Liebe nichts am Hut hat, ist entschlossen, als DJ ihren eigenen Weg zu gehen. Doch dann verliebt sich ein Popstar in ihren Mix.

14. Juli 2020

Urzila Carlson: Overqualified Loser – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Urzila Carlson sorgt in ihrem Stand-up-Special mit Gedanken über „The Biggest Loser“, Sex-Videos und Bag-in-Box-Weine im australischen Melbourne für Lacher ohne Ende.

On est ensemble – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Aktivisten aus aller Welt kämpfen in dieser Doku rund um ihre Mitarbeit am Dreh für das Musikvideo „Solidarité“ für Gerechtigkeit und gesellschaftliche Veränderungen.

Das Geschäft mit Drogen – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Eine einstige CIA-Analystin veranschaulicht anhand von sechs illegalen Substanzen, warum sich Menschen für das Geschäft mit den Drogen sogar in Lebensgefahr begeben.

15. Juli 2020

Dunkle Leidenschaft – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ein Wochenende außer Haus entfacht bei der verheirateten Alma die Leidenschaft. Doch die tragischen Folgen werfen Fragen über die Menschen auf, die ihr nahestehen.

Hautentscheidung: Vorher – Nachher – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Schönheitschirurgin Dr. Sheila Nazarian und die Hautpflegeexpertin Jamie helfen Patienten mithilfe modernster Eingriffe, das Beste aus sich selbst herauszuholen.

Die Fremdgeher – NETFLIX FILM

Lügen, Lust und Leidenschaft – dieser Episodenfilm aus Frankreich begleitet verschiedene Männer, die es mit der Treue und Beziehungen nicht so genau nehmen.

16. Juli 2020

Indian Matchmaking – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Heiratsvermittlerin Sima Taparia, die Ehen für ihre Kunden in Indien und den USA arrangiert, bietet Einblicke in diese Tradition in der heutigen Zeit.

Fatal Affair – NETFLIX FILM

Eine Rechtsanwältin wird in ein Katz- und Mausspiel verwickelt, als ein Drink mit einem alten Freund bei ihm zu einer Besessenheit wird, die ihr ganzes Leben bedroht.

17. Juli 2020

Cursed – Die Auserwählte – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In dieser Neuinterpretation der Artussage begibt sich die Teenagerin Nimue mit dem Söldner Arthur auf die Suche nach Merlin, dem sie ein uraltes Schwert überbringen soll.

Mund zu Mund – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Jugendliche einer brasilianischen Kleinstadt, die vor allem von der Viehzucht lebt, werden von einer durch Küssen übertragenen Infektion in helle Panik versetzt.

20. Juli 2020

Ashley Garcia: Genius in Love – NETFLIX KIDS & FAMILY

Nach dem Highschool-Ball setzt Ashley ihr Kalifornien-Abenteuer fort und erlebt erstmals die Höhen und Tiefen der Teenagerliebe.

21. Juli 2020

how to sell drugs online (fast): Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In der zweiten Staffel legen sich Moritz und die MyDrugs Crew nach ihrem holprigen Start ins Business nun mächtig ins Zeug und ihr Online Drogen-Start-up wird noch erfolgreicher – und gefährlicher. Denn wie Escobar schon sagte: „Alle Imperien entstehen aus Blut und Feuer.“ Und er musste nebenbei nicht auch noch sein Abi machen.

22. Juli 2020

Norsemen: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Diese Staffel der norwegischen Wikinger-Komödie blickt zurück und erzählt die Vorgeschichte der ersten Staffel. Aber keine Sorge, die Plünderungen kommen nicht zu kurz.

Stadt der Angst: New York gegen die Mafia – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Diese Serie dokumentiert, wie dem FBI in den 1980er-Jahren ein vernichtender Schlag gegen die damals fünf mächtigsten New Yorker Mafiafamilien gelang.

Streetfood: Lateinamerika – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Diese Dokuserie entführt uns in sechs Länder und taucht ein in die lebendige Streetfood-Kultur von Orten wie Oaxaca in Mexiko und Buenos Aires in Argentinien.

Zeichen – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der Mord an einer jungen Frau weist Gemeinsamkeiten zu einem jahrzehntealten, ungeklärten Mordfall auf. Die friedliche Kulisse dieses Städtchens im Eulengebirge trügt.

23. Juli 2020

Larva Island: Der Film – NETFLIX KIDS & FAMILY

Die Inselabenteuer der albernen Larvenfreunde Rot und Gelb bekommen ihren eigenen Spielfilm. Jetzt geht der Slapstick-Spaß erst richtig los.

24. Juli 2020

Der nächtliche Besucher – NETFLIX FILM

Im dritten Teil der Baztán-Trilogie untersucht Amaia Salazar verdächtige Kindstode und schreckliche Rituale. Die Menschen um sie herum geraten indes in große Gefahr.

The Kissing Booth 2 – NETFLIX FILM

In dieser Fortsetzung schlägt sich Elle in ihrem Abschlussjahr mit Fernbeziehungen, College-Bewerbungen und neuen Freundschaften herum, die alles ändern könnten.

Dragons: Die jungen Drachenretter: Sing mit mir – NETFLIX KIDS & FAMILY

Als ein musikalischer Drache mit einer wunderschönen Stimme die Drachen und Menschen von Huttsgalor hypnotisiert, liegt es an den Drachenrettern, den Zauber zu brechen.

Sing On! Spain – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In diesem neuen Gesangswettbewerb singen Teilnehmer einige der größten Hits. Jedes Mal, wenn sie den richtigen Ton treffen, wächst der Jackpot auf bis zu 30.000 Euro an.

26. Juli 2020

Good Girls: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Für die Vorstadt-Mütter Beth, Ruby und Annie sind die kriminellen Eskapaden der letzten Staffel nicht ohne Folgen geblieben. Es ist Zeit sich ihnen zu stellen.

28. Juli 2020

Jack Whitehall: I’m Only Joking – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Der britische Komiker Jack Whitehall unterhält mit seinem neuen Stand-up-Special.

Last Chance U: Laney – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Die Dokureihe über College-Football zieht es in den Westen der USA nach Oakland in Kalifornien. Dort trainieren die Laney College Eagles unter Coach John Beam.

29. Juli 2020

Die härtesten Gefängnisse der Welt: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der Journalist Raphael Rowe lässt sich bei seiner Recherche als Insasse in die gefährlichsten Gefängnisse in Paraguay, Deutschland, Mauritius und Lesotho einschleusen.

Die Speedcuber – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Diese Doku beleuchtet den besonderen Zusammenhalt – und ungewöhnlichen Kampfgeist – unter den Rekordbrechern, die Zauberwürfel mit unglaublicher Geschwindigkeit lösen.

The Hater – NETFLIX FILM

Ein manipulativer junger Mann entdeckt sein Talent für Hetzkampagnen in den sozialen Medien – aber Rufmord im Netz hat auch in der realen Welt weitreichende Konsequenzen.

30. Juli 2020

Transformers: War For Cybertron Trilogy – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Die Autobots und Decepticons kämpfen in dieser Herkunftsgeschichte der Transformers auf ihrem sterbenden Planeten um die Kontrolle über den AllSpark.

31. Juli 2020

Rache ist süß – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Vier verfeindete Jugendliche beschließen, sich gemeinsam an ihren Peinigern zu rächen, bis ihnen ein Verbrechen in die Schuhe geschoben wird. Da heißt es: Rache ist süß.

The Umbrella Academy: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Hargreeves-Geschwister kehren mit ihren Superkräften für eine zweite Staffel zurück.

Vis a vis: El Oasis – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Juwelendiebstahl ist seit Jahren ihr Metier. Nun rekrutieren Zulema und Macarena vier weitere Frauen für einen millionenschweren Raub auf der Hochzeit eines Drogenbosses.

Seriously Single – NETFLIX FILM

Zwei beste Freundinnen mit sehr unterschiedlichen Ansichten über Männer, Sex und Liebe erobern in dieser romantischen Komödie die komplexe Singles-Szene.