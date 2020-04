Nach Winter: Der Sommer mit bis zu 25 Grad kommt!

Der Frühling fuhr einen krassen Zick-Zack-Kurs! Erst war es mit bis zu 15 Grad sehr mild, dann kam der Winter mit bis zu Minus 10 Grad in der Nacht zurück. Doch nun wird es richtig warm: Zu Ostern kommt schon fast der Sommer nach Deutschland!

Ein Hoch bringt milde Sommerluft zu uns. Mit mehr als 20 Grad wird es in der nächsten Woche richtig warm bei uns – in einigen Regionen sind sogar bis zu 25 Grad drin. Das wäre dann der erste Sommertag des Jahres. Zum Vergleich: Am Montagmorgen wurden noch minus 18,1 Grad in Schleiz (Thüringen) gemessen.

25 Grad in der nächsten Woche

„Die Ostertage könnten in diesem Jahr recht sonnig und warm ausfallen. Topwerte zwischen 15 und 20 Grad sind durchaus realistisch. Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee, diese Bauernregel scheint in diesem Jahr nicht einzutreffen. Es geht insgesamt recht warm weiter. Mal sehen: In der kommenden Woche sind im Westen und Südwesten regional auch mal knapp 25 Grad möglich und damit schon der erste Sommertag des Jahres 2020″, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Regen bleibt aus

Der Wetter-Experte meint weiter: „Ein weiteres Thema ist der ausbleibende Regen. Bis Ostern sind kaum nennenswerte Niederschläge in Sicht. Es geht viel zu trocken weiter. Der März 2020 war übrigens wie im Vorfeld vom US-Wetterdienst NOAA angekündigt zu warm, zu trocken und zu sonnig. Es gab 40 Prozent mehr Sonnenschein als üblich. Die Temperaturen lagen zwei Grad über dem Klimamittel und es fiel rund 13 Prozent zu wenig Niederschlag.“ Es scheint alsoi weiterhin trocken zu bleiben.

So geht es in den nächsten Tagen weiter