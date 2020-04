Nach Sachsen: Dieses Bundesland führt auch die Maskenpflicht ein!

Sachsen hat es vorgemacht, nun zieht auch Bayern nach: In dem Bundesland soll nun auch die Maskenpflicht kommen, wie Ministerpräsident Markus Söder nun verkündete.

Die Maskenpflicht gilt ab dem 27. April in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. „Geduld hat Leben gerettet. Ungeduld kann es wieder riskieren“, warnte Markus Söder. „Wir haben den Charaktertest bislang gut bestanden (…) Aber die Lage ist zerbrechlich. Corona ist kein Gewitter, das weiterzieht. Corona bliebt“, so der bayerische Ministerpräsident weiter. Nach Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern ist Bayern das dritte Bundesland, welche die Maskenpflicht einführt.

Läden öffnen wieder

Zwar öffnen die Geschäfte in dieser Woche wieder – das Kontaktverbot bleibt aber bis zum 4. Mai bestehen. Läden, welche aber größer als 800 Quadratmeter sind, bleiben jedoch zu. Einige Bundesländer gehen bei den Schul- und Geschäftsöffnungen unterschiedliche Wege. In Bayern ist Unterricht in Schulen erst wieder am 11. Mai 2020 möglich, während in anderen Bundesländern schon Ende April die Schulen wieder ihre Pforten öffnen.

Werden die Ferien verkürzt?

Der Sommerurlaub wird in diesem Jahr wohl kaum möglich sein. Nun wird sogar auch darüber diskutiert, die langen Ferien zu verkürzen. „Bis auf Ausnahmen bleiben die Schulen noch einige Zeit geschlossen. Daher frage ich mich ob die Verantwortlichen in den Ländern darüber nachdenken die Schulferien in der Sommerzeit etwas zu verkürzen“, erklärte CDU-Politiker Wolfgang Schäuble gegenüber der Augsburger Allgemeine. Schon gelesen? Coronavirus: Welcher Mundschutz hilft wirklich?