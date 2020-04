Mike Singer verabschiedet sich von seinen Fans!

Oh je! Was ist nur bei Mike Singer los? Der Teenie-Star hat bei Instagram alle Schnappschüsse gelöscht – sogar sein Profilbild hat er von dem Kanal genommen. In einem kurzen Clip bedankt er sich bei seinen Fans. Macht der Sänger etwa eine Auszeit?

Der „Karma“-Interpret ist mega erfolgreich und wird immer wieder als der deutsche Justin Bieber betitelt. Mit seinen Charme und seinen Songs lässt er die Mädchenherzen höher schlagen. Doch nun hat er bei Instagram alle Bilder gelöscht – aber was hat das zu bedeuten?

Mike Singer ist nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Netz ein Star – in den sozialen Netzwerken hat er eine riesige Fanbase und hält seine Community mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Doch die Fans müssen darauf nun vorerst verzichten.

Der Sänger bedankt sich bei seinen Fans

Bisher hat Mike Singer nicht erklärt, weshalb er alle Bilder gelöscht hat. Er postete einen kurzen Clip mit Fan-Eindrücken. „Danke Team Singer. Ich liebe euch, euer Mike“, schrieb er auf einen Zettel in dem Video. Macht Mike Singer etwa eine Auszeit? Oder zieht er sich sogar komplett zurück? Es ist auch möglich, dass er ein neues Projekt plant.

Ist Mike Singer bei The Masked Singer dabei?

Darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Derzeit vermuten übrigens viele seiner Anhänger, dass der Sänger bei „The Masked Singer“ teilnimmt und unter dem Wuschel-Kostüm steckt. Ob er tatsächlich an der ProSieben-Show teilnimmt, wird schon bald gelüftet: Der Sender zeigt am Dienstag um 20:15 Uhr das Finale.