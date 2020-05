Mark Medlock: Er verkündet sein Karriere-Aus!

Durch „Deutschland sucht den Superstar“ wurde Mark Medlock bekannt. Zuletzt hatte sich der Sänger zurückgezogen, im Februar gab es jedoch ein Comeback-Konzert – alle Zeichen standen auf Neuanfang. Doch nun das: Der 41-Jährige beendet überraschend seine Karriere für immer!

Mark Medlock zieht mit der Musik einen Schlussstrich und will auch keine Konzerte mehr geben! Das verkündete der Sänger jetzt selbst bei Instagram. Seine Social-Media-Kanäle will der Sänger ebenfalls löschen – anscheinend plant er einen kompletten Rückzug aus der Öffentlichkeit.

Mark Medlock zieht einen Schlussstrich

„Heute bin ich nach langer Überlegung zu dem Entschluss gekommen, meine Seiten zu schließen. Ich verstehe, dass es nicht das ist, was ich in Zukunft machen will“, schreibt Mark Medlock in seinem Abschieds-Post. „Ich habe jede Unterstützung, die man sich wünschen kann, doch eins weiß ich und da bin ich mir absolut sicher, dass ich kein Interesse mehr an Musik habe“, so der Sänger weiter. „Möchte mich bei allen Fans bedanken und entschuldigen, für diese Botschaft in einer dramatischen Zeit“, meint der 41-Jährige. Kurze Zeit später setzt er das in die Tat um und löschte seine Social-Media-Seiten.

Er feierte im Februar erst sein Comeback

Im Februar trat er nochmal auf die Bühne in Sylt – b ei dem Gig wollte er eigentlich seine Karriere beenden. Doch dann kam alles ganz anders. „Ich wollte heute eigentlich offiziell meinen Job hinschmeißen! Ich habe heute so einen Spaß gehabt, das war ja mein erstes Mal nach zehn Jahren. Das war so geil! Ich fühle mich wie wiederbelebt. Und definitiv fange ich jetzt gerade nochmal von vorne an!“, erzählte er damals laut VIP.de. Die Fans dürften über das Karriere-Ende traurig sein, denn er zählte zu einer der beliebtesten DSDS-Gewinner. Schon gelesen? Mark Medlock: DSDS-Star feiert sein Comeback!