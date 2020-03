Make-up-Palette kaputt: YouTuberin verprügelt Tochter!

Michelle Grace ist ein gefeierter YouTube-Star und vor allem in den USA bekannt. In ihren Clips begeistert sie auf ihrem Kanal die Community mit Make-up-Tutorials. Doch nun erntet sie einen krassen Shitstorm, nachdem sie in einem Video ihre Tochter verprügelte.

Ihre Tochter habe eine Make-up-Palette kaputt gemacht. Daraufhin wollte die YouTuberin einen Clip mit dem Titel „Mein Kleinkind hat meine JSC-Alien-Palette ruiniert. Jetzt bin ich traurig“ veröffentlichen. Doch Michelle Grace war vor allem nicht traurig, sondern wütend. Es handelte sich um die Lieblingspalette von ihr – für die 22-Jährige war das zu viel.

Prügel-Attacke auf Kind wegen Make-up-Palette

Die YouTuberin prügelte wegen der kaputten Schminktablette auf ihre Tochter ein – die unfassbaren Szenen hat sie in einem Clip gezeigt. „Meine Hand tut weh, weil ich sie gerade windelweich geprügelt habe“, sagt sie selbst. Im Hintergrund hörte man dann das Kind weinen. Die User zeigten sich fassungslos – über den Webstar brach ein heftiger Shitstorm herein. Der Clip sowie andere Videos wurden mittlerweile von dem Kanal gelöscht – aber das Internet vergisst ja nichts.

User reagieren fassungslos

Mit Kritik hatte sie bereits davor gerechnet. „Ich weiß, dass viele Eltern vielleicht nicht mit mir übereinstimmen, aber normalerweise versohle ich mein Kind nicht, es sei denn, ich muss es wirklich tun, und normalerweise ist es nur ein Klaps. Und es tut kaum weh. Sie weint etwa fünf Sekunden lang“, so die 22-Jährige.