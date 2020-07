Luca Hänni und Christina Luft: Darum hielten sie ihre Liebe geheim!

Fans haben es in den vergangenen Monaten bereits vermutet. Seit einigen Tagen ist es auch offiziell: Luca Hänni und Christina Luft sind ein Paar! Nun haben die beiden verraten, weshalb sie ihre Liebe so lange geheim gehalten haben.

In der diesjährigen Staffel von „Let’s Dance“ schwangen Luca Hänni und Christina Luft ihr Tanzbein. Schon während der RTL-Show haben zahlreiche Fans spekuliert, dass zwischen den beiden mehr laufen könnte – damit behielten sie auch recht. Denn vor wenigen Tagen haben der Sänger und die Profitänzerin ihre Beziehung offiziell gemacht.

Deshalb gingen sie nicht sofort an die Öffentlichkeit

Nun haben die Turteltauben auch verraten, weshalb sie ihre Liebe so lange geheim gehalten haben. „Wir wollten die Zeit ein bisschen für uns genießen“, erzählte Christina Luft in einem Interview mit RTL. Die beiden haben sich vor allem erst richtig nach „Let’s Dance“ kennengelernt, da sie dann viel Zeit hatten. „Ich glaube, wenn wir das zu früh gemacht hätten, dann wäre uns das abgenommen worden und wir hätten das nicht so genießen können“, plaudert die 30-Jährige aus. Da sie ihre Beziehung geheim gehalten haben, mussten sie sich verstecken – ein Spaziergang im Park war tabu. Doch das hat nun endlich ein Ende. „Dann können wir auch normal rumlaufen“, so Christina Luft.

Glückwünsche der Let’s Dance-Familie

Nicht nur die Fans, sondern auch die „Let’s Dance“-Familie freut sich riesig für das Paar. „Ich hab’s dir doch gesagt! Ich freue mich für euch“, meint Motsi Mabuse. „Wir freuen uns und wünschen euch alles Glück der Welt“, so Profizänzerin Renata Lusin. Unter anderem haben dem Paar auch Laura Müller, Kathrin Menzinger, Isabel Edvardsson, Massimo Sinató und die Ex-Kandidatinnen Sabrina Mockenhaupt und Evelyn Burdecki gratuliert. Schon gelesen? Es hat gefunkt: Luca Hänni und Christina Luft sind ein Paar!