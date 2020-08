Love Island 2020: Anna spricht über ihr schlimmstes Date!

Anna ist mit ihren blonden Haaren und ihrer Top-Figur ein echter Hingucker. Die Schönheit ist aber noch immer Single und das soll sich nun bei „Love Island“ ändern. Die 24-Jährige hat jetzt ausgeplaudert, wie sie wirklich tickt und spricht auch über ihr bisher schlimmstes Date.

Bei RTLZWEI hat Anna erzählt, was sie zu einer perfekten Islanderin macht. „Meine Offenheit, meine Fröhlichkeit, dass ich immer etwas Neues erleben möchte und es mit mir nicht langweilig wird, das macht mich zu einer perfekten Islanderin“, so die 24-Jährige. Die Blondine ist optimistisch, dass sie ihren Traumboy in der Kuppelshow finden wird: „Ich bin total bereit für die große Liebe und möchte endlich wieder ‚Schmetterlinge im Bauch‘ haben.

Anna könnte auch mal zickig werden

Anna könnte bei „Love Island“ durchaus aber auch mal die Krallen ausfahren – vor allem dann, wenn sie sich für einen Kerl interessiert, welcher aber eine andere Lady datet. „Ich versuche grundsätzlich immer loyal zu sein. Wenn man mir gegenüber allerdings lügt oder illoyal ist, bin ich es irgendwann auch nicht mehr. Ich würde mich aber nie in eine Beziehung drängen. Bei Love Island könnte das aber anders sein, wenn ich mich für jemanden interessiere, der gerade mit einer anderen zusammen ist“, sagt die Beauty. Etwas eifersüchtig ist die Blondine auch: „Ein bisschen Eifersucht ist gesund denke ich, aber es kommt immer darauf an, ob man jemandem Gründe gibt, eifersüchtig zu sein.“

Das war ihre schlimmstes Date

Anne hatte auch mal ein Date, welches sie wohl nie vergessen wird – aus negativer Hinsicht. „Ich habe jemanden zu mir eingeladen, weil das Wetter so schlecht war und mein Bauchgefühl hatte mir irgendwie schon signalisiert, dass das Date nicht gut wird. So war es dann leider auch. Er hat Vollgas gegeben und ich habe irgendwann gesagt, dass ich müde sei und gerne schlafen gehen würde“, sagt die Sachbearbeiterin.

Darum ist die Beauty noch immer Single

Doch warum ist Anna überhaupt noch Single? Mir ist der richtige Mann einfach noch nicht über den Weg gelaufen und bei Love Island sehe ich momentan die beste Gelegenheit, dass sich das ändert“, verriet die Blondine. In der RTLZWEI-Show könnte sie nun ihren Traummann finden… RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 31. August 2020 um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.