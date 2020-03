Let’s Dance-Hammer: Neuer Sendeplatz für die RTL-Show!

„Let’s Dance“ gehört zu den absoluten Erfolgsshows im deutschen Fernsehen. Die neuen Folgen der beliebten Tanzshow werden immer freitags zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Doch das wird sich nun erstmals ändern: Das Format wird erstmals nicht um 20:15 Uhr ausgestrahlt!

Schon seit einigen Wochen fegen die Promis bei „Let’s Dance“ über das Tanzparkett. Die Kandidaten könnten diesmal kaum unterschiedlicher sein. RTL hat wegen der Corona-Pandemie harte Maßnahmen ergriffen und die Zuschauer aus dem Studio verbannt. Doch nun ändert der Sender auch noch den Sendeplatz.

Let’s Dance läuft etwas später

Seit vielen jahren begeistert „Let’s Dance“ die Fans. Doch nun wird die Show eine Stunde nach hinten verschoben: Die Show läuft am Freitag erst um 21:15 Uhr. Um 20:15 Uhr sind nämlich wieder Oliver Pocher, Thomas Gottschalk und Günther Jauch in der „Quarantäne WG“ auf Sendung. Die drei Moderatoren unterhalten und informieren die Zuschauer über die Corona-Krise. Das urspünglich geplante Programm verschiebt sich deshalb um eine Stunde nach hinten.

Publikum muss wieder draußen bleiben

Fans der Show sind aber total happy, dass „Let’s Dance“ aufgrund der schwierigen Situation überhaupt noch ausgestrahlt werden kann – doch auch in dieser Woche wird es kein Publikum im Studio geben. Nicht mal mehr die Freunde und Angehörigen der Promi-Kandidaten dürfen mehr anwesend sein. Das wird wohl auch so für den Rest der Staffel so bleiben. Den Quoten schadet das jedenfalls nicht: Die Show war in der letzten Wochen wieder haushoher Marktführer. Eine tolle Show wird es trotzdem geben, denn die Kandidaten werden gemeinsam mit ihren Profitänzern wieder für ordentlich Stimmung und natürlich tollen Tänzen sorgen. Doch auch in der Folge muss ein Kandidat die Sendung wieder verlassen – wen es wohl diesmal treffen wird? RTL und TVNOW zeigen „Let’s Dance“ am Freitag um 21:15 Uhr.