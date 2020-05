Let’s Dance 2020: Der Gewinner wurde gekürt!

Lili Paul-Roncalli, Luca Hänni und Moritz Hans sind die drei besten Tänzer und tanzten live im großen „Let’s Dance“- Finale am Freitag um den Titel. Die Finalisten mussten drei Tänze performen – der Lieblingstanz, Jurytanz und Final-Freestyle.

Dazu gab es ein Wiedersehen mit den bereits ausgeschiedenen Paaren und ihren Lieblingstänzen – nur Ilka Bessin konnte aufgrund von heftigen Knieschmerzen nicht bei „Let’s Dance“ dabei sein. Motsi Mabuse hat als Showeinlage gemeinsam mit ihrem Ehemann und Tanzpartner Evgenij Voznyuk eine Rumba getanzt und Pietro Lombardi sang dazu seinen neuen Song „Kämpferherz“.

Das waren die Tänze

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató

Lieblingstanz: Tango, Maintenant, Rupa & the April Fishes.

Jurytanz: Cha Cha Cha, Guantanamera, Compay Segundo.

Final-Freestyle: aus Samba, Paso, Salsa, Rumba, Quickstep, Contemporary, Charleston, Schlangenakrobatik & Oriental Dance. Aladdin: „Arabische Nächte“, „Erntetanz“, „Einfache Öllampe“, „Einen Freund wie mich“. Alan Menken.

Luca Hänni und Christina Luft

Lieblingstanz: Quickstep, I’ll Be There For You, The Rembrandts.

Jurytanz: Salsa, Y Le Dije No, Yahaira Plasencia ft. Sergio George.

Final-Freestyle: aus Jive, Quickstep, Cha Cha Cha & Rumba. Sing: „The Way I Feel Inside“, „I’m Still Standing“, „Don’t You Worry ‚Bout A Thing“, „Golden Slumbers / Carry That Weight“. Taron Egerton, Tori Kelly, Jennifer Hudson.

Moritz Hans und Renata Lusin

Lieblingstanz: Charleston, You’re The One That I Want, Grease.

Jurytanz: Rumba, The Most Beautiful Girl In The World, Prince.

Final-Freestyle: aus Tango, Paso Doble, Langsamer Walzer, Charleston, Quickstep. Die Schöne und das Biest: „Main Title: Prologue Pt. 1“, „Main Title: Prologue Pt. 2“, „The Mob Song“, „Beauty and the Beast“, „Be Our Guest“.

Wer hat das Finale gewonnen?

14 Tanzpaare traten bei „Let’s Dance“, noch 3 Kandidaten kämpften im Finale um den Titel „Dancing Star 2020“. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich haben verkündet, wer die Staffel gewonnen hat: Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató konnten sich durchsetzen und sind die glücklichen Sieger. Herzlichen Glückwunsch!