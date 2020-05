Let’s Dance 2020: Das sind die Finalisten!

Bei „Let’s Dance“ waren im Halbfinale mit Luca Hänni, Tijan Njie, Lili Paul-Roncalli und Moritz Hans noch vier Promis im Rennen. Kurz vor dem Finale musste ein Promi-Paar die Show verlassen. Die drei verbleibenden Kandidaten kämpfen in der nächsten Woche um den Titel „Dancing Star 2020“.

Lili Paul-Roncalli, Luca Hänni und Moritz Hans sind die drei besten Tänzer und schafften es ins große „Let´s Dance“ – Finale am nächsten Freitag. Tijan Njie musste die Show nach dem gestrigen Halbfinale verlassen. Neben den regulären zwei neuen Tänzen tanzte jedes Paar erstmals auch den neuen „Impro Dance even more extreme“: Erst kurz vor ihrer Performance zogen die Tanzpaare dabei ihren Tanz, ohne den dazugehörigen Musiktitel zu kennen. Innerhalb von 1,5 Minuten mussten sie sich blitzschnell umziehen und während des „Quick Change“ hörte nur der Profi die Musik. Schließlich hatte er 30 Sekunden Zeit, seinem Promi Anweisungen für den direkt anschließenden Tanz zu geben.

Luca Hänni und Christina Luft überzeugen

Mit der Höchstpunktzahl des Abends von insgesamt 87 Jurypunkten war Luca Hänni ein Highlight des Abends. Mit Leidenschaft tanzte sich der Sänger in die Herzen der Jury und der Zuschauer. Gemeinsam mit Profitänzerin Christina Luft begeisterte Luca Hänni mit dem Jive („I Got Lucky“, Elvis Presley: 30 Punkte). Motsi Mabuse: „Respekt! Das war eine Ansage für den Pokal! Alles, alles hat gestimmt. Das war der beste Jive, den wir je bei Let´s Dance hatten. Ever, ever, ever!“ Jorge González: „Mega, ich bin begeistert.“ Auch Joachim Llambi bestätigte die Jive-Meisterleistung: „Das war der beste Jive ever hier. Das war mit großem Abstand das Beste heute Abend.“

Tijan Njie muss das Halbfinale verlassen

Artistin Lili Paul-Roncalli begeisterte gemeinsam mit Profitänzer Massimo Sinató mit einem gefühlsvollen Contemporary („One Day I'll Fly Away", Vaults/Randy Crawford Cover, 30 Punkte). Jorge González: „Es war so wunderschön, ich will mehr sehen." Motsi Mabuse: „Du zeigst, was Gott dir gegeben hat, einfach schön." Joachim Llambi: „Ein Contemporary zum Wohlfühlen." Tijan Njie musste im Halbfinale gehen und schaffte es nicht in die letzte Live-Show. Das große Finale von „Let's Dance" zeigt RTL am kommenden Freitag um 20:15 Uhr.