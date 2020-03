Let’s Dance 2020: Das ändert sich jetzt in der Show!

RTL zeigt am Freitagabend die vierte Show von „Let’s Dance“. Nur Familie und Freunde der Tanz-Stars durften in der vergangenen Woche dabei sein. Doch nun befinden sich aufgrund der Corona-Krise gar keine Zuschauer mehr im Studio – das gab es bisher noch nie in der Tanzshow.

Normalerweise herrscht bei „Let’s Dance“ immer eine ausgelassene Stimmung – dort fiebern hunderte Zuschauer im Studio die Promis an. Doch aufgrund des Coronavirus durften in der vergangenen Woche nur Familienangehörige dabei sein. Doch nun ist gar kein Publikum vor Ort – auch die anwesenden Mitarbeiter von RTL und der Produktionsfirma wurden auf ein Minimum reduziert, wie der Sender nun bekanntgab.

Victoria Swarovski war in Quarantäne

Und es gibt noch eine krasse Neuerung: In der vierten Show von „Let’s Dance“ wird es keinen Gruppentanz geben. Und dann wäre noch das Problem mit Victoria Swarovski, denn die Moderatorin hat sich selbst unter Quarantäne gesetzt – hat sie etwa den Coronavirus? „Als das RKI (Robert-Koch-Institut, Anm. d. Red.) am Wochenende Madrid zum Risikogebiet erklärt hat, habe ich auf soziale Kontakte verzichtet und freiwillig einen Covid-19-Test gemacht. Dieser Test ist negativ ausgefallen“, erklärt sie in der Bild-Zeitung. Sie hat sich also nicht mit dem Erreger infiziert und wird neben Daniela Hartwich wieder für „Let’s Dance“ vor der Kamera stehen. John Kelly muss wegen einer privaten Angelegenheit pausieren.

Das sind die Tänze in der vierten Show

Paul-Roncalli und Massimo Sinató: Cha Cha Cha, Promises, Calvin Harris & Sam Smith.

Cha Cha Cha, Promises, Calvin Harris & Sam Smith. Laura Müller und Christian Polanc: Charleston, Boyfriend, Lou Bega.

Charleston, Boyfriend, Lou Bega. Ulrike von der Groeben und Valentin Lusin: Salsa, Bajo la Tormenta, Sergio George’s Salsa Giants.

Salsa, Bajo la Tormenta, Sergio George’s Salsa Giants. Luca Hänni und Christina Luft: Contemporary, Someone You Loved, Lewis Capaldi.

Contemporary, Someone You Loved, Lewis Capaldi. Sükrü Pehlivan und Alona Uehlin: Jive, Marmor, Stein und Eisen bricht, Drafi Deutscher.

Jive, Marmor, Stein und Eisen bricht, Drafi Deutscher. Loiza Lamers und Andrzej Cibis: Rumba, Naked, James Arthur.

Rumba, Naked, James Arthur. Moritz Hans und Renata Lusin: Rumba, Love Someone, Lukas Graham.

Rumba, Love Someone, Lukas Graham. Ilka Bessin und Erich Klann: Paso Doble, (I Can’t Get No) Satisfaction, The Rolling Stones.

Paso Doble, (I Can’t Get No) Satisfaction, The Rolling Stones. Tijan Njie und Kathrin Menzinger: Wiener Walzer, Monsters, James Blunt.

Wiener Walzer, Monsters, James Blunt. Martin Klempnow und Marta Arndt: Tango, Tango The Night, Falco.

RTL und TVNOW zeigen „Let’s Dance“ am Freitag um 20:15 Uhr.